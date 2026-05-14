"Desde 2014 me peleo con los hijos de Diego, para mi ya prescribió": Matías Morla habló antes del juicio por "las marcas" del 10

En medio del segundo juicio por la muerte de Diego Maradona y a la espera de que se defina la fecha del juicio contra Matías Morla y otros acusados por las marcas de Diego Maradona que el abogado se habría apropiado antes de la muerte, el último abogado habló con El Destape y se defendió de las acusaciones. Además, pronosticó que el debate en el que está imputado será largo aunque destacó que espera que “se haga lo antes posible” y aseguró que ya no quiere pelearse con los hijos de quien era su amigo por respeto a su memoria.

Cuando empezó el segundo juicio, después de la primera jornada, se generó polémica porque el abogado de Dieguito Fernando, Mario Baudry, denunció que dentro de los Tribunales no se podía nombrar a Matías Morla ni a quienes estaban junto a él. Además, Gianinna nombró al ex abogado de su papá y apuntó contra él asegurando que había “un plan” para quedarse con dinero y que incluía que su papá debía estar muerto para ellos quedarse con todo. Así, señaló a Matías Morla como quien “tenía el poder de tener a Maradona y hacía lo que quería con ese poder” al punto de señalarlo como quien organizaba y coordinaba la atención médica.

Ante las acusaciones, Morla aseguró: “Yo llevé al psicólogo Díaz porque Diego estaba mal y yo quería que esté bien”. Al mismo tiempo, sostuvo que Luque era médico de Maradona al menos 5 años antes de que él se sumara como abogado y destacó: “El propio Luque dijo la verdad, que nos conocimos 5 años después de que a él le hayan presentado a Diego”.

Además, sostuvo que “Luque atiende en el Hospital Británico, o sea que aún si yo lo hubiera llevado aunque no lo llevé no hubiera sido disvalioso” y reforzó la idea que “lo importante acá es conocer por qué falleció Diego, si la atención médica fue temeraria, como dicen, o si fue correcta”. Así Morla sostuvo que sabe lo que está pasando en el juicio y contó que le pareció correcto “un contrainterrogatorio que hizo el abogado Oneto, abogado de Luque, porque eso permite avanzar y poder conocer si la atención fue la correcta, a eso hay que darle importancia”.

En respuesta, el abogado de Dieguito Fernando y Vaerónica Ojeda, Mario Baudry, señaló que “es correcto lo que dice Morla que hay que escuchar a los médicos en el juicio” pero sostuvo que para lo que se discute en el juicio actualmente, el ex abogado de Diego aparece muchas veces nombrado como a quien le reportaban los médicos. Aunque ponían a Luque como eje central de quien tenía que pedir los materiales y señalar cómo era el tratamiento, “en los audios se nota que todos le reportan a Morla, por eso cuando venga a declarar a fin del juicio le preguntaremos todos los audios, uno por uno, para que pueda explicar por qué todos le reportaban a él pero él dice que no mandaba a los médicos”.

En el mismo sentido, Matías Morla se defendió de las acusaciones que lo señalan como una de las personas que definió la casa en la que iban a atender a Maradona, un lugar que quedó registrado en el expediente como inadecuado y falto de elementos esenciales para el cuidado de un paciente como el exfutbolista. Sin embargo, el ex abogado sostuvo que “si era por mi quería que Diego estuviera en La Plata que estaba paga como él quería pero otros quisieron que vaya a esa casa y fue allí. Para mi la casa no es importante porque vos podés estar en un castillo mal atendido y morirte o estar en una villa de emergencia y morirte porque estas mal atendido”. y volvió a insistir con que lo importante es conocer cómo fue la atención a Maradona por eso “cuando empiezan los médicos dejan de hablar de la casa porque son nimiedades, lo importante es saber que dicen los médicos”.

Además, Morla se defendió tras conocerse un audio que se extrajo del celular de Verónica Ojeda donde la expareja de Maradona le dice al abogado que uno de los cuidadores le daba alcohol y marihuana al exfutbolista y que encontraron esas cosas en el lugar donde debían cuidarlo. Por su parte, Matías Morla sostuvo que “Diego nunca fumó marihuana, si fumaba el primo de Rocío Oliva era el primo, pero en ese audio que era privado, Ojeda me dice que le dan marihuana y yo les digo que me gustaría que antes le den un té pero ¿qué querés que haga si yo no estoy ahí?, ya le aviso a las hermanas”. Además, para defenderse de esa acusación, Morla rescata que en la autopsia no surgió que Diego haya consumido marihuana y sólo son “dichos de alguien que vio que cerca fumaban”. Para cerrar el tema, Morla sostuvo que “yo honestamente nunca vi que Diego fume marihuana ni creo que le gustara porque el antecedente que tiene es de drogas duras, para activar y no para reducir”.

Ante las acusaciones de las hijas de Maradona y de Verónica Ojeda, Morla sostiene que “la familia habla desde el dolor, yo no les puedo contestar” y sostuvo que “Gianinna está ahí viendo y escuchando la autopsia del padre, que tiene que salir de la sala con ese dolor en el alma y hasta incomodándola las defensas con chats de ellas mismas, yo no le puedo responder. Por respeto a Diego, es la hija de mi amigo”. Poco después de la muerte de Maradona, Morla había dicho que Diego “estaba solo” y señaló, por entonces, que las hijas no lo visitaban. Ahora, ante la pregunta de El Destape, señaló que “no hablo más del tema ese, ya prescribió para mi. Me estoy peleando con los hijos de Diego desde el año 2014, estamos en 2026 y ya prescribió para mi”. Sin embargo, Morla contó que tiene una muy buena relación con las hermanas del exfutbolista con quienes incluso festeja sus cumpleaños.

Frente al juicio que está transitando en San Isidro y ante el que declarará posiblemente a fines de junio, Morla se refirió a que se haya convertido las últimas audiencias en una guerra de audios y asegura que cuando analizan los audios en lo que él aparece no tiene nada que ocultar porque “demostré que cuidaba a Diego, demostré que le di trato de presidente siempre, nunca le falte el respeto, siempre estuve atento”, por eso más allá del audio que se difundió de su relación con Verónica Ojeda, el abogado sabe que le preguntarán por todos los audios donde aparece señalado en su relación con los médicos y el entorno que estuvo con Maradona días antes de su muerte. Por último, Morla insistió en que lo importante es que “los jueces van a escuchar a todos los médicos que opinaron cosas contradictorias y ahí habrá sentencia y podremos trabajar con la memoria de Diego en paz”. Sin embargo, para la familia de Maradona, el exabogado del ”10” tiene mucho que explicar y esperan aún que explique mucho más en el futuro juicio por las marcas que arrastraba el nombre Diego Maradona y que manejaba Matías Morla, que sostiene que “es un juicio largo que va a tardar un montón” y que espera que se haga lo antes posible.