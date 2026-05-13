Día Internacional de los Museos: la ciudad de Buenos Aires celebra con entrada gratuita

Totalmente gratis: la Ciudad de Buenos Aires celebra el Día Internacional de los Museos con entrada gratuita

Este fin de semana la ciudad de Buenos Aires celebrará el Día Internacional de los Museos con entradas gratuitas y diferentes actividades espaciales para todo el público. Se trata de una oportunidad única para planear una salida cultural, llena de arte, música y aprendizaje.

Qué museos de la ciudad de Buenos Aires tendrán entrada gratuita este fin de semana

La celebración por el Día Internacional de los Museos se realizará desde este sábado 16 de mayo hasta el lunes 18. Todo el fin de semana se podrá disfrutar de exposiciones, visitas guiadas, conciertos en vivo, proyecciones de películas y hasta talleres para todas las edades.

Del evento participarán 12 museos de la ciudad de Buenos Aires

Del evento, participan diferentes museos de la ciudad:

Museo Histórico Cornelio de Saavedra, ubicado en Crisólogo Larralde 6309.

Museo Casa Fernández Blanco, en Av. Hipólito Yrigoyen 1420.

Museo Fernández Blanco - Palacio Noel, en Suipacha 1422.

Museo Sívori, en Av. Infanta Isabel 555.

Museo de Arte Español Enrique Larreta, en Av. Juramento 2291.

Buenos Aires Museo (BAM), en Defensa 187.

Museo Perlotti, en Pujol 644.

Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, en Agustín R. Caffarena 51.

Museo Benito Quinquela Martín, en Av. Don Pedro de Mendoza 1835.

Museo Moderno, en Av. San Juan 350.

Planetario Galileo Galilei, Av. Sarmiento S/N.

Museo Casa Carlos Gardel, Jean Jaurès 735.

Qué actividades se podrán realizar gratis en los museos de CABA

Entre las actividades gratuitas que se podrán realizar este fin de semana en los museos porteños se destacan:

Museo Sívori

El taller Color Cielo (sábado 15 hs, con inscripción previa) una propuesta para toda la familia, se puede aprender cómo crear una escarapela.

(sábado 15 hs, con inscripción previa) una propuesta para toda la familia, se puede aprender cómo crear una escarapela. Visita guiada con artistas (domingo 17 h), se puede conocer la edición 29° de la Bienal de Arte Textil y la presencia de tres artistas. El recorrido estará a cargo de Adriana Pascucci, Madelaine Gamondés y Fernanda González Campo.

Planetario Galileo Galilei

Ofrecerá visitas guiadas por el museo y la plaza astronómica totalmente gratis. Los visitantes podrán apreciar representaciones de la Tierra y de la esfera celeste, meteoritos reales, rocas lunares y otras atracciones que proponen una mirada diferente sobre el lugar del ser humano en el planeta y en el espacio. Se realiza sábado y domingo a las 11, 14 y 16.30 hs.

El Planetario ofrecerá visitas guiadas por el museo y la plaza astronómica totalmente gratis

Museo Benito Quinquela Martín

Taller "Voces del trabajo en La Boca" (sábado y domingo, 11.30 hs): propone la creación de un manifiesto colectivo que rendirá homenaje a los diferentes oficios que dieron vida al barrio de La Boca, con una mirada desde el presente.

(sábado y domingo, 11.30 hs): propone la creación de un manifiesto colectivo que rendirá homenaje a los diferentes oficios que dieron vida al barrio de La Boca, con una mirada desde el presente. Visita guiada "La Boca, un museo a cielo abierto" (sábado y domingo a las 15 hs): ofrece un recorrido por el barrio para conocer las transformaciones de Quinquela y otros artistas. Se suspende por lluvia.

(sábado y domingo a las 15 hs): ofrece un recorrido por el barrio para conocer las transformaciones de Quinquela y otros artistas. Se suspende por lluvia. Recorrido por la Casa Museo de Benito Quinquela Martín (sábado y domingo, 16.30 hs)

Museo Moderno

Ofrece el taller de experimentación artística "Ensayo infinito" (Sábado 17.30 hs): es parte del taller anual orientado a adolescentes de 11 a 17 años, con el objetivo de compartir conocimientos, fomentar la socialización y explorar diversas técnicas y lenguajes. Con inscripción previa.

Conocé la programación completa con todas las actividades gratis que ofrecerá cada museo para celebrar su día en la página oficial del Gobierno de la Ciudad.