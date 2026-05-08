Cine japonés gratis en pleno centro porteño: un ciclo imperdible en la Manzana de las Luces.

La Manzana de las Luces vuelve a posicionarse como uno de los espacios culturales más activos de la Ciudad de Buenos Aires con una nueva propuesta cinematográfica que invita a viajar a Japón sin salir del centro porteño. Se trata de un ciclo dedicado al cine japonés contemporáneo, con funciones gratuitas todos los domingos de mayo a las 18 hs.

La programación propone cuatro películas que abordan, desde distintas miradas, temas universales como la pérdida, la memoria, los vínculos familiares y la capacidad de reconstruirse frente a la adversidad. En tiempos donde el consumo audiovisual suele estar mediado por plataformas y pantallas individuales, la iniciativa apuesta por recuperar la experiencia colectiva del cine en sala, con acceso libre y por orden de llegada.

Qué películas podrán verse en el ciclo de cine japonés

El ciclo se inaugura el domingo 10 de mayo con Summer Blooms, y continúa el 17 con Tsumugu Mono, el 24 con Mochi y cierra el 31 de mayo con Mourning Recipe. Cada una de estas películas ofrece un acercamiento distinto al cine japonés actual, un universo que en las últimas décadas ha ganado reconocimiento global por su capacidad de narrar lo cotidiano desde la sutileza, el silencio y la emoción contenida.

En particular, el cine japonés contemporáneo suele alejarse de los grandes artificios narrativos para centrarse en lo íntimo, relaciones familiares complejas, procesos de duelo y reconstrucción emocional, y una mirada pausada sobre la vida urbana y rural. Directores y directoras de nuevas generaciones han consolidado un estilo que combina tradición estética con problemáticas actuales, logrando resonar en festivales internacionales y nuevas audiencias fuera de Asia.

El ciclo de cine japonés tendrá funciones gratuitas todos los domingos de mayo a las 18 hs.

La propuesta en la Manzana de las Luces se inscribe en esa línea de difusión cultural, acercando al público local una selección que no suele tener circulación comercial en salas tradicionales. Además, el carácter gratuito de las funciones refuerza el objetivo de democratizar el acceso al cine internacional y fomentar espacios de encuentro cultural en pleno microcentro porteño.

Las funciones se realizan en Perú 272, CABA, y no se suspenden por lluvia. El ingreso es por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala, lo que convierte cada proyección en una experiencia abierta pero también limitada, con una fuerte impronta de evento comunitario.