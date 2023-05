Gratis, seis películas japonesas se podrán ver online

Seis películas del cine actual japonés se podrán ver gratis hasta el 15 de junio a través de https://jff.jpf.go.jp/watch/independent-cinema/, en el marco del Japanese Film Festival+ Independent Cinema.

Las cintas se podrán ver con subtítulos en inglés y/o en español, y audio original japonés, de varios géneros y seleccionadas por directores de salas de cines independientes de Japón.

Las peliculas seleccionadas son "On the Edge of Their Seats", de Hideo Jōjō (con subtítulos en español); "Shiver", de Toshiaki Toyoda (con subtítulos sólo en inglés); "Drive into Night", de Dai Sakō (con subtítulos en español); "What Can You Do about It", de Yoshifumi Tsubota (con subtítulos en español); "In the Distance", de Saki Cato (con subtítulos en español), y "A Little Girl's Dream", de Yoshiaki Tokita (con subtítulos en español).

Con el objeto de difundir el cine nipón, la Fundación Japón ha llevado a cabo el Festival de Cine Japonés Online (JFF Online) desde 2020, y cuya última edición de 2022, contó con 20 películas para 25 países, incluyendo Argentina, con un total de 540.000 al sitio, realizadas por 320.000.

Con información de Télam