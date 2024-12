Escandalo en la definición del TC por lo que le hicieron los hinchas a Mariano Werner

Santero aprovechó el contratiempo de Werner y terminó siendo el campeón del TC en La Plata.

Escándalo en el Turismo Carretera: en la última fecha de la Copa de Oro, que tuvo lugar en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, un grupo de fanáticos ubicados al borde de la recta principal arrojó papelitos al auto de Mariano Werner, piloto de Ford y principal candidato al título. Varios de estos papeles taparon la toma de aire, razón por la que el entrerriano debió parar en boxes antes de la largada y arrancar la carrera en la última posición, con 43 corredores por delante de él. Este contratiempo lo dejó fuera de la pelea por su cuarto título; quien aprovechó el episodio fue Julián Santero, mendocino que se consagró campeón del TC por primera vez.

"No tiremos papelitos, esto no es fútbol", fue la advertencia que se escuchó en los altoparlantes minutos antes del comienzo, pero no fue suficiente. "Habría que mirar si alguien lo tiró con la mano a propósito o si los chupó todos. Te da bronca", expresó Rody Agut, mecánico de Werner. A pesar de luchar y alcanzar el puesto 22, el último ganador del TC no pudo sumar puntos clave y quedó segundo en la clasificación general con 193.75, a 25 de Santero que finalmente se alzó con el trofeo.

La emoción tras ganar y el análisis de Santero sobre el inconveniente de Werner: "Injusto"

Santero fue consultado por el contratiempo que su competidor sufrió previo al inicio de la carrera y fue contundente: "Me parece que no está bien, completamente injusto para Mariano y para su equipo. Son cosas que no deberían pasar, desde la invasión de pista porque es peligrosa, mucho menos que le tiren papeles al radiador de un auto rival".

También se mostró muy emocionado tras conseguir su primer título en la categoría con un auto de nueva generación: "Estoy feliz, así que a disfrutar ahora porque esto es un sueño cumplido, quiero agradecerle a toda la gente que trabaja conmigo. Fueron una locura los festejos por la cantidad de hincha que hay, la gente de Ford, les agradezco a todos por venir y bancarse la lluvia".

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Copa de Oro del Turismo Carretera