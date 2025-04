Semana Santa 2025: ¿es feriado el jueves 17 de abril?

Enterate si es feriado el Jueves Santo de este año.

Con la llegada de abril, muchos argentinos comienzan a planificar sus descansos en base a los feriados y días no laborables que ofrece el calendario. Uno de los períodos más esperados del mes es la Semana Santa, que este año se celebrará entre el jueves 17 y el domingo 20 de abril. Durante estas fechas, millones de personas aprovechan para viajar, descansar o participar en eventos religiosos.

El Viernes Santo, que este 2025 caerá el 18 de abril, es un feriado nacional inamovible en Argentina. Este día es una de las fechas más importantes del calendario cristiano, ya que se conmemora la crucifixión y muerte de Jesús. En cambio, el día anterior, el Jueves Santo, no es feriado sino que está catalogado como "día no laborable". Esto significa que el descanso no es obligatorio y queda a criterio del empleador.

Además de la Semana Santa, abril contará con otros días de descanso. El 2 de abril se conmemora el Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas, que es un feriado nacional inamovible. Asimismo, el calendario incluye varias jornadas no laborables como el 13, 14, 19 y 20 de abril por la festividad judía de Pésaj, y el 24 de abril por el Día de Acción de Respeto y Tolerancia entre los Pueblos, en memoria del genocidio armenio.

¿Es feriado el Jueves Santo 2025 en Argentina?

El jueves 17 de abril de 2025, correspondiente al Jueves Santo, no será feriado en Argentina. Sin embargo, se trata de un "día no laborable", lo que implica que su consideración como jornada de descanso depende de cada empleador. Mientras que los organismos públicos suelen adherir a este esquema y otorgar el día libre, en el sector privado la decisión varía según la empresa.

Cabe destacar que los días no laborables no tienen las mismas condiciones salariales que los feriados nacionales. Es decir, los empleados que trabajen el Jueves Santo percibirán su salario habitual sin el pago extra que se aplica en los feriados. Por ello, es importante que los trabajadores consulten con sus empleadores para conocer si deberán asistir a sus puestos laborales o si tendrán la posibilidad de disfrutar de un descanso prolongado.

Jueves Santo no es feriado, sino día "no laborable".

Feriados y días no laborables en abril 2025

Abril contará con un total de dos feriados nacionales y varios días no laborables. A continuación, el detalle completo:

Feriados nacionales

2 de abril: Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

Días no laborables

13 y 14 de abril: Primeros días de Pésaj (Pascua Judía).

17 de abril: Jueves Santo.

19 y 20 de abril: Últimos días de Pésaj.

24 de abril: Día de Acción de Respeto y Tolerancia entre los Pueblos.

De esta manera, quienes logren combinar los días no laborables con los feriados podrán disfrutar de un extenso fin de semana largo, ideal para viajes o momentos de descanso en familia. Con esta información, los argentinos pueden comenzar a planificar sus actividades para la Semana Santa 2025 y aprovechar al máximo los días de descanso que ofrece el calendario.