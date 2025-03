Cuándo es Pascua 2025 en Argentina: qué días hay feriado

Conocé cuándo serán los feriados por Pascua.

La Pascua 2025 caerá en Argentina a mediados de abril, con fechas que varían cada año debido a que se rigen por el ciclo lunar. Esta festividad es de suma importancia para los cristianos, ya que conmemora los últimos momentos de la vida de Jesús, su pasión, muerte y resurrección.

En este sentido, se establece un calendario específico en el que los fieles participan de distintas actividades y ceremonias religiosas. En Argentina, el Gobierno destina ciertos días como feriados y días no laborables para que los ciudadanos puedan descansar o participar de estos rituales. Sin embargo, no todos los días de la Semana Santa tienen el mismo estatus en términos laborales, lo que genera confusión para quienes desean planificar sus actividades.

¿Cuándo son los feriados de Pascua este año?

En 2025, los días clave de la Pascua en Argentina son el Jueves Santo, 17 de abril, y el Viernes Santo, 18 de abril. Estos días se enmarcan dentro de la Semana Santa, que comienza con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Pascua, fecha en la que se celebra la resurrección de Jesús. Los cristianos viven estos días con profundas tradiciones litúrgicas y espirituales. El Jueves Santo se conmemora la Última Cena de Jesús con sus discípulos, mientras que el Viernes Santo es el día de la crucifixión y muerte de Cristo, un momento de gran solemnidad para todos los creyentes.

Según la ley 27.399, el Jueves Santo es un día no laborable, lo que significa que aunque no es obligatorio dejar de trabajar, se contempla como un día especial para quienes deseen tomar descanso o participar de las ceremonias. Sin embargo, la decisión de si se trabaja o no en este día depende del empleador, en el caso del sector privado. Si el trabajador trabaja en este día, percibirá su salario habitual.

En cambio, el Viernes Santo, 18 de abril, es considerado feriado nacional, lo que implica que es obligatorio el descanso para los trabajadores, y quienes deban laborar ese día recibirán el doble de su remuneración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Pascua.

Qué diferencias hay entre los feriados y los días "no laborables"

Cabe destacar que esta diferencia entre feriados nacionales y días no laborables es importante, ya que tiene implicancias tanto en la vida laboral como en la planificación de las actividades familiares y recreativas. Para muchas personas, la posibilidad de disfrutar de un fin de semana largo es una oportunidad para descansar, viajar o compartir tiempo con los seres queridos.

En este sentido, el Jueves Santo y el Viernes Santo en 2025 conformarán un fin de semana XXL, ya que al ser días cercanos en el calendario, los argentinos podrán disfrutar de un descanso extendido. Además, muchas empresas y comercios cierran durante estos días, lo que impacta en la actividad económica del país.

Las costumbres religiosas de la Pascua también marcan estos días, ya que los cristianos viven la Cuaresma como un tiempo de preparación para la celebración de la Resurrección. En este período de 40 días, que comienza con el Miércoles de Ceniza, los fieles realizan ayuno, oraciones y reflexiones. La Semana Santa, con su Jueves y Viernes Santo, es el punto culminante de esta etapa de reflexión y renovación espiritual. Además de las ceremonias religiosas, muchas personas aprovechan este tiempo para disfrutar de actividades en familia y reflexionar sobre el significado profundo de la Pascua.

Por lo tanto, la Pascua 2025 será una fecha clave en el calendario argentino, no solo por su relevancia religiosa, sino también por los días de descanso que se disponen. El Jueves Santo y el Viernes Santo ofrecerán a los argentinos la oportunidad de desconectarse del trabajo y participar en las tradiciones religiosas, mientras que el feriado del Viernes Santo se sumará al fin de semana largo, lo que generará una serie de actividades y celebraciones tanto para los creyentes como para aquellos que aprovechan estos días como oportunidad de descanso.