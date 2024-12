La policía utiliza un cañón de agua durante el servicio de los agentes mientras los partidarios de la oposición de Georgia asisten a una manifestación para protestar después de que el Gobierno detuviera el proceso de solicitud de adhesión a la UE hasta 2028, junto al edificio del Parlamento en Tiflis, Georgia

Georgia vive días de muchísima tensión luego de que el jueves pasado el partido de gobierno, Sueño Georgiano, que lidera el primer ministro Irakli Kobakhidze anunciara que congela hasta 2028 las negociaciones con la Unión Europea (UE) para ser parte del bloque de los Veintisiete. La UE otorgó al país el status de "candidato" en diciembre del año pasado. Georgia, que supo ser parte de la ex Unión Soviética, ve renovada la discusión sobre ser el "patio trasero de Rusia" o encarar un futuro como miembro de la UE. El primer ministro hizo el anuncio tras renovar sus apoyos luego de las elecciones parlamentarias de fines de octubre, rechazadas por la oposición que cursó denuncias de fraude.

La presidenta del país, Salomé Zourabichvili, está enfrentada al primer ministro, calificó su nuevo mandato de "ilegítimo" y afirmó que no abandonará el cargo cuando termine su mandato a fines de diciembre.

Zourabichvili, otros críticos del Gobierno y observadores internacionales afirman que las elecciones del 26 de octubre, en las que Sueño Georgiano obtuvo casi el 54% de los votos, estuvieron amañadas, y que el parlamento que eligió es ilegítimo. "No hay parlamento legítimo y, por tanto, un parlamento ilegítimo no puede elegir a un nuevo presidente. Así pues, no puede celebrarse ninguna toma de posesión, y mi mandato continúa hasta que se forme un parlamento legítimamente elegido", declaró.

Dos días de protestas y más de 100 detenidos en Georgia

Miles de personas salieron a las calles de Georgia el viernes en protesta por la interrupción de las negociaciones entre el gobierno al mando de Sueño Georgiano y la Unión Europea para ser parte del bloque. Los manifestantes invadieron el parlamento en la capital y algunos intentaron romper las puertas metálicas del edificio. La policía usó gases lacrimógenos y gas pimienta para frenar las movilizaciones. La presidenta pro europea del país calificó la respuesta policial de "represión al estilo ruso". Hasta la noche del sábado se habían registrado más de 100 detenidos.

Partidarios de la oposición de Georgia asisten a una concentración para protestar después de que el Gobierno paralizara el proceso de solicitud de adhesión a la UE hasta 2028, en Tiflis, Georgia

"Otra noche violenta en Tbilisi", describió en la red social X la presidenta Zourabichvili quien inundó su cuenta de apoyos europeos, entre ellos del primer ministro de Portugal António Costa, el presidente de Lituania, Gitanas Nauséda y el presidente de Latvia.

La UE advierte a Georgia de "consecuencias" por congelar su adhesión

La nueva alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, avisó este domingo al actual Gobierno prorruso de Georgia de que su decisión de congelar hasta 2028 el comienzo de las negociaciones de adhesión con la UE "tendrá consecuencias directas" por parte de los Veintisiete. "Lamentamos las señales del partido gobernante de no seguir el camino de Georgia hacia la UE y el retroceso democrático del país. Esto tendrá consecuencias directas desde el lado de la UE", advirtió en un mensaje en redes sociales la nueva jefa de la diplomacia europea en el primer día de su mandato, mientras realiza una visita a Kiev en su primer día en el cargo.

El primer ministro, que ayer advirtió contra la "ucranización" de Georgia y dijo que no iba a pasar como en el Maidán, en referencia a la plaza ucraniana donde se iniciaron las protestas que culminaron con el cambio del gobierno prorruso en Ucrania hace diez años, descartó hoy cualquier repetición de las discutidas elecciones.

Con información de Reuters, Europa Press y Deutsche Welle.