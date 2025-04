La contundente respuesta de Milito a Closs cuando lo comparó con Riquelme: "Respeto"

En la previa del primer partido de la 'Academia' en la Copa Libertadores 2025, el exdelantero habló sobre el proyecto que quiere llevar adelante en el club junto con Sebastián Saja como director deportivo y Gustavo Costas como DT.

Diego Milito mantuvo este martes una entrevista con el programa ESPN F12, horas antes del debut de Racing Club en la Copa Libertadores 2025 frente a Fortaleza en Brasil. El presidente de la 'Academia' habló sobre la importancia de competir en el certamen internacional, aunque también hizo hincapié en la idea de desarrollar un plan a largo plazo para el crecimiento del club, uno de los principales objetivos de su gestión. Además, dejó una contundente respuesta al periodista Mariano Closs cuando lo comparó con su par de Boca Juniors, Juan Román Riquelme.

El mandamás del cuadro de Avellaneda contó que su foco está puesto en la parte institucional, mientras que las decisiones que conciernen lo deportivo las delega en Sebastián Saja, director deportivo, y en el director técnico Gustavo Costas. Frente a esta sentencia, Closs retrucó que no se imaginaba a un exjugador de una gran trayectoria como él ajeno a esas cuestiones: "Es como que Riquelme no hable de fútbol", deslizó.

Milito respondió rápidamente a esta comparación: "Soy muy respetuoso de los roles. Puedo hablar, pero tengo ese respeto". Y dejó en claro que sus funciones no pueden cruzarse con las de su equipo de trabajo, al que le expresó su total confianza: "Trato de no meterme en las decisiones futbolísticas. Lógicamente hablo con Sebastián (por Saja), también con Gustavo (por Costas) de manera más informal, en el ámbito de una concentración. Pero trato de no meterme porque hay profesionales. Sebastián está haciendo un trabajo espectacular, muy involucrado", dijo.

Por último, le dio una gran muestra de apoyo al actual entrenador, ganador de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025 en estos últimos meses: "Obvio que hablo muchísimo con él. No podemos ir detrás de cada cosa que digan. Gustavo tiene todo el respaldo nuestro desde el primer minuto. Hemos renovado su contrato y estamos convencidos de que está haciendo un gran trabajo".

Diego Milito reveló que Racing tenía muchos problemas cuando asumió como presidente: "Había malestar en el plantel"

Más allá de valorar el trabajo de Costas como entrenador y al plantel profesional actual, el emblema de la institución recordó: "Cuando llegamos, el campo de juego del Cilindro era muy malo... Después nos enteramos de que el agua con la que regaban la cancha era agua del foso que estaba podrida, y por eso la cancha estaba mala".

Además, el ex Genoa y Zaragoza sostuvo que "había malestar en el plantel por ciertos incumplimientos y desfasajes en los contratos". Igualmente, aclaró: "Ya está todo solucionado y estamos enfocados en este gran sueño que es la Libertadores, pero nosotros no pensamos sólo en ganar los domingos, sino en ir más allá y en un club a largo plazo. En que las cosas pasen como consecuencia de algo".

Diego Milito rompió el silencio a pocas horas antes del debut de Racing en la Copa Libertadores.

El predio de Ezeiza de Racing sigue en stand by y el Cilindro será refaccionado

De acuerdo con la palabra de Milito en ESPN, las gigantescas instalaciones que ya están por terminarse demorarán un tiempo más en estar listas por completo. Si bien desde la dirigencia anterior comandada por Blanco había anunciado que ya iban a poder utilizarse a comienzos o mediados de este 2025, el "Príncipe" prefirió poner paños fríos al respecto.

De hecho, el exgoleador de Inter de Italia comunicó: "Todavía estamos viendo diferentes cuestiones, por ejemplo estaba la idea de hacer un hotel a futuro pero con habitaciones dobles, y hoy el fútbol va más hacia otros lados, como las habitaciones individuales...". Al mismo tiempo, repasó que "hace poco" observaron el predio que está construyendo Flamengo de Brasil, cuando a la "Acadé" le tocó concentrar en el país vecino antes de obtener la Recopa Sudamericana contra Botafogo en Río de Janeiro. "Son obras impresionantes, estamos tratando de conseguir la financiación para hacer algo así, pero tiene que ser algo importante", agregó.

Fixture de Racing para la Copa Libertadores 2025

Fecha 1 - Martes 1° de abril: Fortaleza vs. Racing | Hora: 21:30

Fecha 2 - Jueves 10 de abril: Racing vs. Bucaramanga | Hora: 19:00

Fecha 3 - Martes 22 de abril: Colo-Colo vs. Racing | Hora: 21:30

Fecha 4 - Martes 6 de mayo: Bucaramanga vs. Racing | Hora: 19:00

Fecha 5 - Miércoles 14 de mayo: Racing vs. Colo-Colo | Hora: 21:30

Fecha 6 - Jueves 29 de mayo: Racing vs. Fortaleza | Hora: 21:30

Todos los horarios corresponden a la República Argentina.