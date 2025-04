Ganó todo en Boca con Riquelme y contó lo que nadie sabía: "Jugué con ligamentos rotos"

Uno de los mejores jugadores de la historia de Boca reveló que jugó toda su carrera lesionado.

Un exjugador que fue multicampeón con Boca Juniors, de la mano de Juan Román Riquelme, sorprendió a todo el fútbol argentino al revelar que hizo toda su carrera lesionado. De hecho, ya tenía una fuerte dolencia en la rodilla antes de ser refuerzo del club de La Ribera allá por 1998, aunque igualmente se arriesgó, pudo superar la revisión médica y terminó siendo uno de los mejores de la historia en su posición.

El protagonista es nada menos que Hugo Benjamín Ibarra, el exlateral derecho que este martes 1° de abril del 2025 cumplió 50 años. El formoseño filtró esta situación hace un tiempo en una entrevista con El Gráfico y aquella declaración se volvió viral en un nuevo aniversario de vida del exdefensor que fue fundamental en la era dorada de Carlos Bianchi como técnico.

Cuando Ibarra ventiló que jugó en Boca con los ligamentos rotos

Consultado acerca de su estado físico cuando estaba dentro de la cancha, el "Negro" contó hace algunos años: "Cuando me hice la revisación médica para pasar a Boca, me enteré de que tenía rotos los ligamentos cruzados de la rodilla". Incluso, detalló: "Al final, (el médico cirujano Jorge) Batista vio mi masa muscular y se la jugó. Me dijo que, haciendo una buena rehabilitación, podía proteger la rodilla. Bianchi dio el ok y después la directiva me firmó el contrato con una cláusula: si me lesionaba antes de los seis meses dejaba de percibir las primas. A mí no me importó nada y me la jugué...".

Hugo Ibarra, el mejor 4 de la historia de Boca.

Con respecto a la decisión del cuadro azul y oro en ese entonces, Ibarra se explayó: "Boca me hizo un contrato de un año, el club se cubrió, pero después yo jugué, fui campeón, y a los dos años la sartén por el mango pasé a tenerla yo, porque iba a quedar libre. Y pude exigir lo que creía que valía". Y concluyó: "Mirá lo que son las cosas: jamás me operé de la rodilla, jugué toda mi carrera con los ligamentos rotos, y no me afectó: al fortalecer los músculos alrededor de la rodilla, nunca sentí molestias".

Los números del Negro Ibarra en Boca como jugador

323 partidos oficiales.

11 goles.

15 títulos conseguidos.

Los números de Ibarra como DT de Boca