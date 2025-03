Un jugador borrado por Racing se plantó y podría irse libre por un reclamo salarial

El jugador de Racing que se plantó contra la dirigencia y exige un aumento de salario.

En Racing sonó este jueves una señal de alarma que se veía venir por cómo fue escalando el conflicto. Gastón "Chila" Gómez, que fue separado del plantel a comienzos del 2025, se plantó ante la dirigencia y, en caso de no obtener una respuesta, el arquero podría solicitar irse libre la institución de Avellaneda.

Según reveló TyC Sports, el ex San Lorenzo no se presentó a entrenar al predio Tita Matitussi, lugar donde se entrenan los jugadores que no son tenidos en cuenta por Gustavo Costas, debido a que se encuentra molesto porque la dirigencia no le abona el mismo salario que percibía en el "Ciclón" y no atienden sus llamados para tener una reunión.

Es que, según el entorno del portero de Racing, el reglamento marca que un jugador que regresa de un préstamo, luego el club dueño de su pase debe aumentarle el contrato o igualar la suma que cobraba. Como dicha situación no se está cumpliendo, "Chila" Gómez estaría en condiciones de enviar una carta documento y pedir quedar en libertad de acción, es decir, marcharse con el pase en su poder.

Más allá de que cuenta con armas legales, fuentes periodísticas cercanas al tema señalaron que el deseo de "Chila" no es irse en esos términos, sino alcanzar un acuerdo con el presidente, Diego Milito. A pesar de que no tiene lugar en la actualidad, el futbolista, de 28 años, tiene contrato en Racing hasta el 31 de diciembre del 2025, por lo que los directivos deberán solucionar el problema para que no siga avanzando.

Los números de Chila Gómez en Racing

Partidos oficiales: 52.

Goles recibidos: 42.

Vallas invictas: 25.

Gran noticia para Costas antes de Racing vs. Independiente Rivadavia

El vigente campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa necesita levantar cabeza en el fútbol argentino, donde por el momento se encuentra fuera de la zona de clasificación a los octavos de final por el Grupo A. Para este compromiso en Mendoza, el director técnico de 62 años incluyó en la lista de convocados a Richard Sánchez y Agustín García Basso, quienes no estaban a pleno físicamente y recién ahora se sumaron a la nómina del club de Avellaneda para el choque con la "Lepra" de Alfredo Berti. El central zurdo hace dos meses que no juega y probablemente sea suplente al igual que el mediocampista ofensivo paraguayo, que fue el último refuerzo en el mercado de pases y llevó a cabo un reacondicionamiento físico en sus dos primeras semanas en el país.

Tanto el volante guaraní como el defensor serían suplentes en Mendoza. El "Cachorro" recién arribó desde América de México a cambio de cuatro millones de dólares y es una alternativa interesante en la mitad de la cancha. Sin embargo, el cuerpo técnico de Costas quiere llevarlo de a poco para que se vaya adaptando al fútbol argentino y no se lesione antes del debut en la Copa Libertadores de la próxima semana.

Por su parte, el zaguero es indispensable para la última línea y será titular cuando esté en óptimas condiciones, junto a Marco Di Césare y Santiago Sosa, por encima de Nazareno Colombo. Para colmo, Santiago Quirós y Germán Conti están lesionados, por lo que apenas queda el juvenil Gonzalo Escudero como variante.