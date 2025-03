Mariano Closs fulminó a Borja y dijo lo que muchos piensan en River: "No puede"

Closs lapidó a Borja en ESPN por su mal momento en River.

Mariano Closs lapidó a Miguel Ángel Borja y dijo lo que muchos piensan sobre el delantero colombiano en River Plate. El conductor de ESPN F12, de la televisión argentina, cuestionó al atacante de 32 años por su escasa movilidad en la zona ofensiva del equipo dirigido por Marcelo Gallardo y sostuvo que "algo más tenés que hacer" si querés ser el "9" indiscutido del cuadro de Núñez.

Durante el debate con sus compañeros en vivo en la emisión del lunes 31 de marzo del 2025, el relator opinó que tal vez el "Colibrí" no es en la actualidad la solución goleadora adecuada para la "Banda". Es que tampoco tiene demasiada competencia en su posición, ya que el chileno Gonzalo Tapia no está a la altura de las circunstancias y Facundo Colidio sigue lesionado.

Mariano Closs cruzó a Borja por su mal momento en River: "Algo te tiene que nacer"

Con relación al flojísimo desempeño del ex Olimpo nuevamente en el elenco de Gallardo, el presentador de ESPN F12 se molestó y afirmó que "cuando las cosas no te salen, algo te tiene que nacer de adentro...". Incluso, fue más allá y profundizó: "Si yo veo que no me llega la pelota, como delantero, empiezo a... Miren, cuando (Lionel) Messi está allá y no le llega en los partidos de la Selección Argentina, ¿qué hace, qué hacía? ¡Y, empieza a buscarla él, viejo!".

River empató con Central 2-2 en el Monumental.

Cuando su compañero Nicolás Distasio acotó que "el tema es que Borja no es así porque da mal los pases y pierde cuando choca con dos o tres jugadores", Closs insistió de manera cruda: "Bueno, entonces pensemos si tiene que jugar en River... Porque si un jugador de River no puede bajar, no puede poner el cuerpo, no puede mover las gambas por su falta de movilidad, y bueno...".

Cuando el mencionado panelista le recordó al relator que el promedio de gol del ex Junior con esta camiseta sigue siendo positivo, Closs sentenció que "en River es mucho más fácil hacer cincuenta y pico de goles que en otro equipo, patea penales y todo". "Mirá entonces si ponés a otro tipo de jugador, con más movilidad, hace el doble de goles", concluyó con convicción.

Los pobres números de Borja en River en 2025