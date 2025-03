ESPN le dijo chau a un programa histórico de la TV, pero ahora vuelve en streaming

Un programa histórico de ESPN vuelve, pero no en la TV sino al streaming.

Aunque ESPN había sacado de la grilla un programa allá por mediados del 2024, ahora el mismo volverá, pero ya no en la televisión sino en el formato de streaming. Después de una decisión que causó mucha desilusión entre los hinchas hace casi un año, en este 2025 regresará en la señal de Disney nada menos que el histórico Simplemente Fútbol, de la mano de Enrique "Quique" Wolff y de su hijo Pedro Wolff.

En el video difundido por ambos conductores a través de las cuentas oficiales de sus redes sociales, se confirmó que el retorno del reconocido ciclo será el jueves 3 de abril desde las 20 horas de Argentina, a través de los perfiles de YouTube de los dos periodistas mencionados. Todo indica que el envío será de una hora, hasta las 21, probablemente sólo los jueves.

Vuelve Simplemente Fútbol, un clásico de ESPN, pero no en la TV sino en streaming

Tanto "Quique" Wolff como su hijo Pedro grabaron juntos un breve momento para protagonizar este anuncio tan esperado, con bromas de por medio entre los dos. "¿Y"?, pregunta el padre. "Y... No sé, los últimos días de marzo ya no. ¿Los primeros días de abril? Y, puede ser... Nosotros salíamos los jueves, ¿te parece el 3?", le responde Pedro al exjugador de la Selección Argentina, River Plate, Racing Club y Real Madrid entre otros.

Quique Wolff y su hijo Pedro vuelven con Simplemente Fútbol, pero al streaming en vez de a la TV.

"Estaría bueno, ¿no?", le devuelve Enrique. "Bueno, dale, el 3", cierra Pedro antes de que su papá hiciera el anuncio definitivo. Allí apareció el exjugador y, en dúo con su hijo y colega, sentenciaron: "La espera terminó. Este jueves 3 de abril estaremos empezando, en nuestro canal de YouTube, con el primer episodio de Simplemente Fútbol. Tendremos un montón de cosas, no quiero spoilearlos ahora. Que vayan, que entren, que se suscriban si no se suscribieron, y ahí van a poder ver todo lo que va a pasar en Simplemente Fútbol... Ya les digo algo: la caprichosa (la pelota) los está esperando. No se lo pierdan".

¿Qué es Simplemente Fútbol?

Se trata de un ciclo en el que se repasan las mejores jugadas, los goles, las curiosidades y lo mejor del mundo en este deporte a lo largo de los años. También hay entrevistas, shows musicales en vivo y notas con artistas vinculados con el balompié a nivel nacional e internacional.

La triste despedida de Quique Wolff de ESPN

A finales de mayo del 2024, el periodista deportivo, exfutbolista y presentador de 76 años había hecho el siguiente anuncio en sus redes sociales:

Después de 24 años, me toca decir adiós a un lugar donde compartí muchos lindos momentos. Me crucé con muy buenos compañeros, con los que compartí proyectos que me quedarán para siempre en mí memoria. Desde ese primer SportsCenter que hicimos en Belgrano hasta Mundiales y finales de Champions, siempre disfruté mucho cada trabajo. Ver crecer a ESPN me llena de orgullo y alegría. Hoy me toca decir adiós para emprender nuevos desafíos. La caprichosa seguirá rodando y nos volveremos a encontrar para seguir disfrutando de lo que tanto nos gusta.