ARCA suspenderá las cuentas y tarjetas de estas personas en junio del 2025

ARCA podrá suspender cuentas y tarjetas de algunos contribuyentes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intensificó los controles sobre los contribuyentes y quienes no cumplan con ciertos requisitos tendrán suspendidas sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales. Esta medida está en línea con el objetivo de detectar operaciones sospechosas y evitar incumplimientos de la normativa vigente.

La medida, comunicada a través de la Comunicación A 8144/2024, implica que aquellos contribuyentes cuyos CUITs estén incluidos en la lista de "no confiables" se verán afectados por esta restricción. Tanto personas físicas como comercios pueden ser incluidos en esta lista por inconsistencias tributarias, falta de documentación respaldatoria o dificultades para verificar la legitimidad de las operaciones.

La implementación de esta medida por parte de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) también afecta a las empresas de procesadores de pagos, quienes deben adaptar sus servicios para bloquear los pagos provenientes de los contribuyentes incluidos en la lista de "no confiables". Además, los comercios considerados no confiables y que utilizan un posnet para cobrar sus servicios o vender mercadería no pueden utilizarlo hasta regularizar su situación.

Para aquellos contribuyentes o comercios que están incluidos en la lista de "no confiables", existe la posibilidad de regularizar su situación. Deben ingresar a la página oficial de ARCA, acceder a la sección "Estado administrativo de CUIT: Reactivación presencial" y realizar la correspondiente presentación digital. Una vez realizada, el fisco analiza cada caso y se comunica a través del domicilio fiscal electrónico declarado.

Motivos por los que te pueden suspender las cuentas y tarjetas:

Inconsistencias en la información tributaria

Falta de documentación respaldatoria

Operaciones que no pueden ser justificadas o verificadas

Los motivos por los cuales podés caer en la lista de "no confiable" de ARCA.

La importante advertencia de ARCA para los monotributistas

En las últimas horas, los monotributistas recibieron una importante advertencia por parte de ARCA, que advirtió sobre posibles exclusiones del sistema para quienes incumplan los requisitos establecidos. Desde la ex AFIP señalaron la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales para mantener la vigencia del sistema del Régimen Simplificado. En caso de no hacerlo, los contribuyentes podrás sufrir multas, sanciones y hasta expulsiones.

Desde el ente nacional remarcaron la importancia de abonar las cuotas mensuales en tiempo y forma. El incumplimiento de este requisito genera intereses y puede derivar en la exclusión del sistema. Cabe recordar que diez meses de mora consecutivos provocan la baja automática del monotributo y que en caso de que se diera la baja, no podrán reincorporarse hasta transcurridos tres años.

También desde ARCA recalcaron que las multas por falta de recategorización pueden alcanzar el 50 por ciento del monto del impuesto no pagado. Por este motivo se recomienda a los monotributistas deben verificar su categoría y realizar los ajustes necesarios para evitar multas y utilizar los canales digitales para realizar los trámites correspondientes.

Asimismo, la ex AFIP recordó a los contribuyentes verificar su categoría y realizar los ajustes necesarios para evitar multas. Estas medidas buscan garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los monotributistas.