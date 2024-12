Francos insistió en que quieren un nuevo proyecto de Ficha Limpia y le mandó un mensaje al PRO

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reiteró este sábado que el presidente Javier Milei pretende un nuevo proyecto de ley de Ficha Limpia porque el actual "puede dar lugar a la utilización política e incluso generar proscripciones". "A nosotros nos preocupa el tema y queremos buscarle solución", aseguró Francos. También se refirió a los cruces con el PRO tras la caída de y dijo que "son temas que hay que superar".

El ministro coordinador insistió en que el Presidente habló con la diputada del PRO Silvia Lospennato, la legisladora "más identificada" con la iniciativa que prohibía presentarse a elecciones a personas condenadas por corrupción, a quien le planteó su deseo de una norma que "satisfaga a todos los sectores". "Hay que ver cómo se avanza", indicó Francos en declaraciones a Radio Mitre, y reiteró que el proyecto será trabajado por el exintegrante del Consejo de la Magistratura Alejandro Fargosi.

Al ser consultado sobre la contundente posición del PRO sobre el rechazo del oficialismo al actual proyecto de Ficha Limpia, Francos aseguró que "son temas que hay que superar" y planteó que, pese a los ocho diputados de La Libertad Avanza (LLA) que no dieron quórum, "no había votos para aprobarlo". "Son expresiones políticas. Algunos están de acuerdo. No había presencias necesarias para tener quórum, más allá de que estuvieran todos los bloques", planteó, y admitió que "es razonable" que "ha generado molestias fuertes".

Sin embargo, recalcó que tanto con el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC) tienen "muy buena relación política" y son espacios con los que pudieron aprobar en el Congreso "una serie de temas importantes para el país". "Trabajamos juntos, hemos construido mucho. Hay algunos temas en los que no estamos de acuerdo. No me imagino que vayamos a confrontar en el futuro con un espacio político con el que tenemos tantos vasos comunicantes", señaló sobre la relación con el PRO. El partido dirigido por el exmandatario Mauricio Macri difundió ayer un comunicado en el que acusó al Gobierno de "estar del otro lado".

Al argumentar la negativa del oficialismo sobre Ficha Limpia, Francos también afirmó que Milei prefiere "derrotar" a la expresidenta Cristina Kirchner en elecciones y que la posibilidad de una proscripción podría usarla para "victimizarse". "El Presidente cree que para derrotar al kirchnerismo y, particularmente, a Cristina Kirchner, su líder, hay que hacerlo en elecciones. Que por intentar frenarla por otras vías no se genere una victimización que la capitalice otra vez. Piensa de esa manera, que al kirchnerismo hay que ganarle definitivamente en las urnas", subrayó.