Cómo quedó el casco de Ayrton Senna tras su muerte en el accidente de Fórmula 1: la foto

Ayrton Senna, una de las leyendas del automovilismo.

Ayrton Senna, el nombre que aún resuena en el corazón de los fanáticos del automovilismo, no era solo un campeón en la pista. Su legado trasciende la cantidad de victorias y títulos obtenidos, como los tres campeonatos mundiales de Fórmula 1. Era su carisma, su osadía, su forma única de describir sus sentimientos y la rivalidad feroz con Alain Prost lo que lo convertían en un referente indiscutido de una era dorada del automovilismo.

Con su casco amarillo, que se convirtió en un símbolo de su figura, y su destreza al volante, Senna se ganó el cariño de los fanáticos de todo el mundo, incluidos los argentinos, que lo vieron como un verdadero ídolo.

Cómo fue el accidente mortal de Ayrton Senna en 1994

El 1° de mayo de 1994, el destino de Senna dio un giro trágico durante el Gran Premio de San Marino. En esa fecha, a 310 kilómetros por hora, Senna tomó la curva Tamburello, un giro que cambiaría su vida y su legado. Su Williams-Renault no respondió como se esperaba, y el auto perdió adherencia, impactando contra el muro de hormigón.

A pesar de los esfuerzos por salvarlo, el piloto brasileño, de tan solo 34 años, murió tres horas después del accidente, sumiendo al mundo de la Fórmula 1 en una profunda tristeza. La imagen de su casco amarillo con los colores de Brasil quedó grabada en la memoria de millones, y su muerte marcó un antes y un después en la historia de la Fórmula 1.

Lo que sucedió después de su muerte también estuvo envuelto en misterio y controversia. El auto de Senna fue detenido durante ocho años en la justicia italiana para ser analizado, pero no se pudieron obtener respuestas claras. Si bien se descubrió que la barra de dirección del volante estaba rota, no se determinó si eso provocó el accidente o si esa rotura ocurrió como resultado del impacto. También se estudió la posible falla en los neumáticos, pero nuevamente, no se encontraron pruebas concluyentes. Las investigaciones no dieron respuestas definitivas, y el auto fue devuelto a Williams en 2002, después de un largo proceso judicial.

¿Qué pasó con el casco de Senna después de su trágico accidente?

El casco de Senna, ese emblema que acompañó su carrera y su destino, también fue objeto de misterio. Aunque el impacto fue brutal, la causa de su muerte no fue el choque en sí, sino la perforación en la parte superior del casco, provocada por un brazo de suspensión que penetró en su cabeza. El casco fue entregado a la familia del piloto y, según informes, fue incinerado en 2002. Sin embargo, muchos detalles sobre otros objetos personales de Senna, como su traje y guantes, quedaron envueltos en un misterio que nunca se resolvió.

A pesar de la tragedia, Ayrton Senna sigue siendo una figura inmortal en el automovilismo, cuya pasión y talento continúan inspirando a nuevas generaciones de pilotos y fanáticos. La rivalidad con Alain Prost, sus maniobras bajo la lluvia y su imparable ambición por ser el mejor quedaron grabados en la historia de la Fórmula 1.