Cine completamente gratis: el Teatro Colón proyecta películas sin costo

El Teatro Colón comenzó en mayo su ciclo de documentales totalmente gratuito con una selección especial de producciones que recorren diferentes temáticas artísticas y biográficas. El objetivo es acercar al público a obras de valor cultural sin costo.

Ciclo de cine gratis en el Teatro Colón: cómo acceder a las entradas

El ciclo de documentales se realiza en el Microcine Sala Samsung (ingreso por Libertad 621) cada miércoles del mes a las 17 hs. Las entradas son gratuitas y sin reserva, pero con capacidad limitada para 40 personas. Por lo que el ingreso será por orden de llegada hasta colmar la capacidad de la sala. Se recomienda llegar al menos 30 minutos antes.

El ciclo busca recorrer a través de las producciones diferentes trayectorias donde la danza y la música dialogan, abordando diferentes procesos de creación, identidades en movimiento y transformaciones marcadas por el contexto.

Cómo será la programación del ciclo de cine gratis en el Teatro Colón

Miércoles 13/5: La calle de los pianistas (85 minutos).

Miércoles 20/5: El káiser de la Atlántida (76 minutos).

Miércoles 27/5: Dancing Pina (111 minutos).

Teatro Colón proyectará Blade Runner como experiencia inmersiva

Con una experiencia diferente, el Teatro Colón será escenario de la proyección de Blade Runner, en su versión de corte final, y escuchar al mismo tiempo su banda sonora tocada en vivo. La dirección musical va a estar a cargo de Pete Billington, junto al Ensamble Nexus-7, en lo que será una experiencia audiovisual única que potencia cada escena de la película.

Blade Runner LIVE es una producción original de Avex Classics International, por acuerdo con Warner Bros. La película se pasará en inglés con subtítulos en español y la duración aproximada del programa es de 2h20m (Primera parte 1h - Intervalo 20m - Segunda parte 1h). Las entradas tienen una amplitud de valores, entre los $13.000 y los $103.000.