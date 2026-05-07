Ritondo, duro sobre el caso Adorni: "Tenemos muchísimo que perder"

Luego que la senadora Patricia Bullrich se convierta en la primera dirigente del oficialismo en soltarle la mano a Manuel Adorni, el líder de la bancada de Diputados del PRO, Cristian Ritondo, aseguró que el caso de presunto enriquecimiento ilícito hace "ruido" y advirtió que hay "muchísimo que perder si esto no funciona". Si bien remarcó que "hay que esperar que la Justicia actúe" también se quejó de que "cada declaración que aparece es un todo un tema".

"Para mí, tenemos muchísimo que perder si esto no funciona como queremos", dijo Ritondo en diálogo con Radio Rivadavia. Al ser consultado por las consecuencias del caso Adorni, el residente del PRO en la Cámara Baja lo calificó como "ruido" que "no ayuda".

"Yo creo que hace ruido. Lo mismo que dice Patricia (Bullrich). Todo genera ruido porque todos hablan de este tema. Lo que hay que evitar es el ruido", indicó Ritondo. De esta manera, se sumó al pedido de Bullrich, quien aseguró que el jefe de Gabinete "tiene que hacer un esfuerzo para que esto termine lo antes posible".

El diputado amarillo también hizo mención a las declaraciones del presidente Javier Milei, quien anticipó que Adorni presentará su declaración jurada ante la Justicia para intentar evaporar las sospechas sobre el incremento de su patrimonio desde que es funcionario público.

"Hay que dejar que la Justicia investigue, como dijo el presidente. Determinar si hubo o no irregularidades. El presidente esq uien dirige a sus funcionarios y en quien confía, No puedo agregar muchas cosas de lo que dijo el Presidente anoche", señaló.

Pese a su planteo, también se lamentó por cada nuevo detalle que trasciende de la investigación que lleva adelante la Justicia federal. "Cada declaración que aparece es un todo un tema", sostuvo.

La crítica de Bullrich

La presidenta del bloque libertario en el Senado apuró al jefe de Gabinete para que presente su declaración jurada ante el tribunal. "Tiene que ser inmediata", aseguró en diálogo con A24 al hacer referencia a la presentación.

La ex ministra de Seguridad recordó el informe de gestión que Adorni hizo ante la Cámara de Diputados, instancia en la que aseguró que su declaración jurada daría las respuestas que no dio él. "Desde mi punto de vista, eso tiene que ser inmediato. Porque ya está abierta la posibilidad de presentar la declaración jurada de bienes si la podés presentar ahora. Una declaración jurada de bienes, cuando uno tiene la del año anterior, es bastante fácil hacerla. Se junta con el contador y la hace", señaló Bullrich.

"Si él dijo que tiene todo probado, esa prueba para mí, sea en la Justicia, sea en la Oficina Anticorrupción, tiene que ser inmediata", insistió Bullrich ante la pregunta del periodista Eduardo Feinmann.