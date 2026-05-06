EN VIVO
Gobierno Nacional

Bullrich apuró a Adorni por su presentación de declaración jurada: "Tiene que ser inmediata"

La senadora exigió que se esclarezca lo más rápido posible la situación del jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Además, la ex ministra de Seguridad reconoció que el escándalo golpea al Gobierno: "Sufrimos, el país sufre. Nos empantanamos. Salgamos de esta lo antes posible". 

06 de mayo, 2026 | 19.41

La senadora Patricia Bullrich apuró al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que presente su declaración jurada, en medio del avance de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. "Tiene que ser inmediata", aseguró en diálogo con A24 al hacer referencia a la presentación. 

La ex ministra de Seguridad recordó el informe de gestión que Adorni hizo ante la Cámara de Diputados, instancia en la que aseguró que su declaración jurada daría las respuestas que no dio él. "Desde mi punto de vista, eso tiene que ser inmediato. Porque ya está abierta la posibilidad de presentar la declaración jurada de bienes si la podés presentar ahora. Una declaración jurada de bienes, cuando uno tiene la del año anterior, es bastante fácil hacerla. Se junta con el contador y la hace", señaló Bullrich.

Noticia en desarrollo

Trending
Mundial 2026
Vergüenza absoluta: Italia se quedó afuera del Mundial por penales y hace tres que no clasifican
Las más vistas