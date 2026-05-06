La imagen del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se desplomó desde que se destapó la causa por enriquecimiento ilícito.

La investigación de la Justicia federal por el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni desde que se convirtió funcionario público afecta cada vez más a la opinión que tienen los ciudadanos sobre el jefe de Gabinete y el gobierno de Javier Milei. Tres consultoras privadas evaluaron su imagen desde que estalló el escándalo por su patrimonio y revelaron que está en caída.

Mientras se conocen nuevos detalles de su patrimonio no declarado y de sus viajes al exterior pagado, la consultora Zuban Córdoba realizó un relevamiento a principios de este mes y mostró un crítico panorama para el ministro coordinador.

Según el último informe de mayo, el vocero presidencial Manuel Adorni alcanzó un 72,1% de imagen negativa, el nivel de rechazo más alto de su gestión, y sólo un 16,5% positiva. Ambos números dan cuenta de que el jefe de Gabinete cosechó una mala reputación incluso entre los votantes y el núcleo duro que apoya al Gobierno de Milei.

En detalle, Adorni tenía hace tres meses, antes de que estalle el escándalo, una imagen negativa del 55,4%. En tanto, su imagen positiva era del 42,7%, la cual cayó abruptamente desde febrero.

Durante abril, Zuban Córdoba también había realizado otra encuesta en la que preguntó si "Adorni debería renunciar", con una respuesta lapidaria para el funcionario: el 70,4% respondió que sí, mientras que apenas el 18,2% lo negó y un 11,4% dijo no saber.

Por otro lado, un informe de la consultora Zentrix también indagó en abril sobre qué piensan los argentinos del jefe de Gabinete, quien aparece como una de las figuras más castigadas de los últimos meses. Según su encuesta, la imagen negativa de Adorni trepó al 73,9%, el cual fue calificado como "excepcionalmente alto incluso para un escenario de fuerte polarización".

"Su desgaste parece estar directamente vinculado a la centralidad que ocupó en las semanas recientes, tanto por su nivel de exposición pública como por las denuncias vinculadas a posibles hechos de corrupción, un terreno especialmente sensible para un gobierno que construyó buena parte de su legitimidad sobre la promesa de enfrentar a 'la casta'", planteó Zentrix al dar a conocer los resultados de la encuesta.

Cómo repercute en el Gobierno

Por su parte, la consultora Rubikon Intel también preguntó por la interpretación de la ciudadanía acerca del caso Adorni y fue mayoritariamente negativa para el ministro coordinador. En concreto, el 51,1% de los encuestados lo consideró como "un caso claro de enriquecimiento ilícito aprovechando el cargo".

En paralelo, un 18% consideró que hubo "Irregularidades sin intención de cometer corrupción", casi el doble del 9,5% que cree que es una "operación política" para generar problemas al Gobierno de Milei.

Además, el estudio reveló que el caso Adorni también tiene consecuencias para la Casa Rosada ya que el 30,4% aseguró que empeoró su imagen porque "contradice el discurso anticasta". Este es un número se suma a otro 31% que remarcó que "ya tenía una mala imagen" del Gobierno. Ambos muy por encima del 16,8% que reafirmó tener confianza plena en la gestión libertaria.