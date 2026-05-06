Conmoción en Concordia: denuncian que un árbitro discriminó a un nene de 11 años en pleno partido

En Concordia se conoció una situación que llamó la atención y que despertó la indignación del fútbol nacional. Un árbitro quedó en medio de la polémica porque, según denunciaron en redes sociales, el juez del partido le hizo comentarios discriminatorias a un nene de 11 años. El comentario se conoció a travé sde redes y hubo un comentario muy fuerte contra el árbitro.



Según se conoció, en un partido de fútbol infantil, el árbitro Guido Córdoba habría dirigido frases hirientes y en tono sarcástico hacia uno de los chicos. Indicaron que dijo "dale, dale gordo, corre” y “dale, ahí está la pelota”. A pesar de la madurez con la que el nene respondió “Profe, lo que me dijo no me gustó, porque yo a usted no le falté el respeto como árbitro y persona”.

El padre del nene hizo la denuncia en sus redes sociales y escribió: “Quedó con un gusto amargo e impotencia el resto del partido hasta llegar a las lágrimas... Una vez terminado el partido se acercó al costado de la cancha donde yo me encontraba en un llanto y me comentó lo sucedido en un mar de lágrimas". La familia pidió a la Liga Concordiense de Fútbol y al Club Social y Deportivo La Bianca que tomen cartas en el asunto, no solo para investigar lo sucedido, sino para implementar medidas que eviten futuros actos de violencia verbal y discriminación en el ámbito deportivo infantil. La denuncia encendió la discusión sobre el rol de los adultos, especialmente de quienes tienen autoridad en la cancha, para proteger la integridad emocional de los chicos.

El padrino de Fabricio también se sumó al reclamo en redes sociales, subrayando que “más allá del juego, estamos hablando de un nene. Y no está bien que un adulto, y menos alguien que tiene que dar el ejemplo, se maneje así. Fabricio terminó el partido angustiado, llorando. Hoy está triste, con dudas, hasta pensando en dejar el fútbol... Algo que le encanta. Y eso es lo que más duele”.