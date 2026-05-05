El plan ideal para descubrir la magia secreta del Teatro Colón.

Para este fin de semana en Buenos Aires, una de las recomendaciones más atractivas es visitar Colón Fábrica, el espacio donde el mítico Teatro Colón abre las puertas de su “detrás de escena” y permite conocer el universo donde nacen sus grandes producciones.

Ubicada en el barrio de La Boca, sobre la Avenida Pedro de Mendoza 2163, esta propuesta invita a descubrir uno de los secretos mejor guardados del teatro más emblemático del país, sus talleres de producción escenográfica, vestuario y utilería, donde se construyen las monumentales puestas en escena que luego llegan al escenario principal.

Fin de semana en CABA: el plan ideal para descubrir la magia secreta del Teatro Colón.

La historia de Colón Fábrica

El Teatro Colón, inaugurado en 1908 y considerado uno de los teatros de ópera más importantes del mundo por su acústica y valor patrimonial, es también uno de los pocos que conserva talleres propios de producción integral. Allí se realizan desde escenografías de gran escala hasta trajes, pelucas, calzados y efectos especiales, manteniendo vivos oficios teatrales ancestrales que forman parte de su identidad artística.

Con la creación de Colón Fábrica, ese universo dejó de ser exclusivo de artistas y técnicos para abrirse al público. El espacio funciona como una experiencia inmersiva donde conviven arte, patrimonio y producción de nivel internacional, permitiendo que los visitantes puedan estar cara a cara con piezas originales que formaron parte de óperas, ballets y conciertos históricos.

La visita puede hacerse de dos maneras, a través de recorridos guiados, acompañados por personal del teatro, que duran aproximadamente 40 minutos y se realizan de 12 a 14:30 horas; o mediante un recorrido libre, disponible de 15 a 18 horas, con una permanencia máxima de una hora.

Colón Fábrica abre todos los jueves, viernes, sábados, domingos y feriados, de 12 a 18 horas, convirtiéndose en una excelente opción tanto para turistas como para porteños que buscan redescubrir la ciudad desde otro lugar. Las entradas pueden adquirirse de manera virtual, con tarjeta de crédito o débito, a través de , o directamente en la boletería del predio.

Un plan distinto para este fin de semana largo, ideal para quienes quieren sumergirse en la trastienda de uno de los grandes íconos culturales de Buenos Aires y descubrir que, a veces, la verdadera magia sucede antes de que se levante el telón.