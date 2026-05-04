Bolsonaro vuelve al arresto domiciliario tras someterse a una operación de hombro

El expresidente brasileño Bolsonaro llega a su casa para comenzar a cumplir arresto domiciliario en Brasilia.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro recibió ‌el alta ‌hospitalaria el lunes tras someterse el viernes a una intervención quirúrgica en el hombro derecho, informó su ​médico, Brasil ⁠Caiado, a periodistas en ‌Brasilia.

La intervención tenía ⁠como objetivo ⁠tratar un problema crónico que le causaba dolor persistente ⁠y limitaba su ​movilidad.

La esposa de ‌Bolsonaro confirmó ‌en una publicación en ⁠las redes sociales que ha regresado a casa. Se encuentra ​bajo ‌arresto domiciliario por motivos humanitarios desde finales de marzo, después de que un ⁠juez del Supremo Tribunal Federal autorizara un periodo inicial de 90 días por razones médicas.

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Bolsonaro, de 71 años, cumple desde noviembre ‌una condena de 27 años de prisión por conspirar para dar un golpe de Estado tras ‌perder las elecciones de 2022 frente al actual ‌presidente, ⁠Luiz Inácio Lula da Silva.

(Reportaje de ​Ricardo Brito; redacción de Isabel Teles; Editado en español por Juana Casas)