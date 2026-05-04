Bolsonaro vuelve al arresto domiciliario tras someterse a una operación de hombro

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro recibió el alta hospitalaria el lunes tras someterse el viernes a una intervención quirúrgica en el hombro derecho, informó su médico, Brasil Caiado, a periodistas en Brasilia.
La intervención tenía como objetivo tratar un problema crónico que le causaba dolor persistente y limitaba su movilidad.
La esposa de Bolsonaro confirmó en una publicación en las redes sociales que ha regresado a casa. Se encuentra bajo arresto domiciliario por motivos humanitarios desde finales de marzo, después de que un juez del Supremo Tribunal Federal autorizara un periodo inicial de 90 días por razones médicas.
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Bolsonaro, de 71 años, cumple desde noviembre una condena de 27 años de prisión por conspirar para dar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
(Reportaje de Ricardo Brito; redacción de Isabel Teles; Editado en español por Juana Casas)