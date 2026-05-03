Político francés de extrema izquierda Mélenchon dice que se presentará a presidenciales de 2027

Imagen de archivo de Jean-Luc Mélenchon, líder del partido de extrema izquierda La Francia Insumisa, pronuncia un discurso durante un mitin de campaña en Bondy, cerca de París, Francia.

​Jean-Luc Mélenchon, líder del partido de extrema izquierda La Francia Insumisa, ‌anunció el domingo ‌que se presentará a las elecciones presidenciales del año que viene.

"Sí, soy candidato", afirmó en la cadena TF1.

Mélenchon, de 74 años, ha sido una figura clave de la izquierda francesa durante décadas, habiendo ​ocupado cargos ministeriales ⁠en gobiernos anteriores cuando era miembro ‌del Partido Socialista. Se presentó ⁠a las presidenciales ⁠en 2012, 2017 y 2022, quedando en tercer lugar ese año, por detrás de ⁠la líder de extrema derecha Marine ​Le Pen y del ‌presidente Emmanuel Macron.

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"Queda menos ‌de un año para la segunda ⁠vuelta de las elecciones. En nuestro caso, todo está listo: hay un equipo, un programa electoral y un ​único candidato", ‌añadió Mélenchon.

Según la Constitución francesa, Macron no puede optar a un tercer mandato presidencial.

Edouard Philippe, el que fuera primer ministro de Macron ⁠en 2017, también se presentará en 2027, en representación de la centroderecha.

El partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional (RN), liderado por Le Pen y su protegido Jordan Bardella, obtiene actualmente buenos resultados en las encuestas, ‌aunque no logró hacerse con el control de ninguna gran ciudad durante las elecciones municipales de marzo.

Le Pen, que se presentó a los tres últimos comicios, tiene ‌prohibido presentarse debido a una condena por malversación de fondos de la Unión Europea, ‌que está ⁠tratando de revocar en apelación. Si no lo consigue, se ​espera que Bardella se presente en su lugar.

Con información de Reuters