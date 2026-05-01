Avanza con la obra de ampliación de la Bombonera: el tren que pasará entre el estadio

El Club Atlético Boca Juniors (CABJ) dio nuevas precisiones sobre los próximos accesos al estadio de la Bombonera, obra que contempla la construcción de cuatro torres de circulación y puentes peatonales.

La iniciativa que prevé el avance sobre terrenos fiscales buscará mejorar las condiciones del ingreso de circulación desde y hacia las tribunas, mediante el emplazamiento de corredores por encima de las vías del ramal carguero del Ferrocarril Roca.

"Nos pone muy felices compartir con ustedes un nuevo avance muy importante en relación con los nuevos accesos al estadio, que contemplan la construcción de cuatro torres de circulación y puentes peatonales", informó la institución deportiva a través de redes sociales.

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Boca Juniors recibió el miércoles la resolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Disposición DI-2026-199-APN-CNRT#MEC, mediante la cual se dio curso al proyecto ejecutivo, junto con la autorización de su desarrollo en el sector correspondiente. “Esta instancia confirma que toda la documentación técnica fue evaluada y aprobada”, detalló.

En las próximas jornadas, la institución deportiva realizará la presentación ante la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) de la Ciudad de Buenos Aires. Su aprobación será el último paso necesario para comenzar la obra de manera formal.

De acuerdo con el informe, las estructuras a construir “se ubican fuera de la zona de vía y de la franja de seguridad ferroviaria, respetando las distancias mínimas reglamentarias respecto del eje de vía”. Asimismo, se precisó que los elementos a emplazar no interferirán con ninguna instalación vinculada al ferrocarril, tales como drenajes, ni serán incompatibles con futuras ampliaciones.

En este sentido, el gálibo de altura será respetado, tanto para garantizar la circulación de formaciones actuales como en el caso de trenes de mayor altura en el futuro. Además, se prevé la conservación de altura suficiente para una eventual electrificación, mientras que se confirmó que, durante el desarrollo de las obras, la operación carguera regular no será afectada.

“La solución adoptada permite incorporar infraestructura de circulación de alta capacidad sobre el entorno ferroviario sin comprometer su funcionamiento, cumpliendo con los criterios técnicos, operativos y regulatorios exigidos por los organismos competentes”, concluyó el documento de Ferrosur Roca.