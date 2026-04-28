La compañía Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) anunció cambios en una de las estaciones del ramal Ezeiza de la línea Roca. La alteración iniciada este martes 28 de abril hasta el 5 de mayo, responderá al desarrollo de obras por renovación del andén.

¿Cómo funcionará el tren de la línea Roca?

Desde este martes 28 de abril hasta el 5 de mayo los servicios del ramal diésel de Ezeiza hacia Cañuelas no se detendrán en la estación Spegazzini.

"Del martes 28/04 al martes 5/05 los servicios del ramal diésel de Ezeiza hacia Cañuelas no se detendrán en la estación Spegazzini, por renovación del andén", detalló SOFSE desde sus cuentas oficiales en redes sociales.

La parálisis en el ascenso y descenso de pasajeros se mantendrá a la par del cierre de la estación Hipólito Yrigoyen en la localidad de Avellaneda, también por obras.

Trenes del AMBA: cambios y alteraciones confirmadas para mayo 2026

Línea Roca

Ramal Ezeiza - Cañuelas

Del martes 28/4 al martes 5/5 los trenes de Ezeiza a Cañuelas no se detendrán en la estación Spegazzini, por renovación de andén.

Ramal Temperley - Haedo

Hasta el viernes 10/7 los trenes entre Hospital Español y La Tablada, se detienen únicamente en el andén 2 por obras en zona de vías.

Ramal Cañuelas - Lobos

El servicio se encuentra interrumpido por obras de renovación de vías entre Empalme Lobos y Lobos.

Ramales Plaza Constitución – Ezeiza, A. Korn y Bosques vía Temperley

La estación Hipólito Yrigoyen se encuentra cerrada por obras.

Línea Sarmiento

Ramal Merlo - Lobos

Los trenes circulan con recorrido limitado entre Merlo y Las Heras por obras de renovación de vías.

Ramal Moreno - Mercedes

Los trenes circulan con con cronograma especial por obras de renovación de vías.

Línea Belgrano Sur

Recorrido limitado entre Tapiales y M.C.G. Belgrano

Los trenes del ramal Dr. Sáenz - M.C.G. Belgrano circulan con recorrido limitado entre Tapiales y M.C.G. Belgrano, por obras.

Tren turístico

El servicio de trenes entre Tomás Jofré y Mercedes se encuentra interrumpido.

Puente Alsina - Aldo Bonzi

El servicio Puente Alsina - Aldo Bonzi se encuentra interrumpido hasta nuevo aviso por razones de seguridad operacional.

Tren de La Costa

Hasta el domingo 3 de mayo el Tren de la Costa estará interrumpido por obras en zona de vías.