La compañía Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) anunció cambios en una de las estaciones del ramal Ezeiza de la línea Roca. La alteración iniciada este martes 28 de abril hasta el 5 de mayo, responderá al desarrollo de obras por renovación del andén.
¿Cómo funcionará el tren de la línea Roca?
Desde este martes 28 de abril hasta el 5 de mayo los servicios del ramal diésel de Ezeiza hacia Cañuelas no se detendrán en la estación Spegazzini.
"Del martes 28/04 al martes 5/05 los servicios del ramal diésel de Ezeiza hacia Cañuelas no se detendrán en la estación Spegazzini, por renovación del andén", detalló SOFSE desde sus cuentas oficiales en redes sociales.
La parálisis en el ascenso y descenso de pasajeros se mantendrá a la par del cierre de la estación Hipólito Yrigoyen en la localidad de Avellaneda, también por obras.
MÁS INFO
Trenes del AMBA: cambios y alteraciones confirmadas para mayo 2026
Línea Roca
Ramal Ezeiza - Cañuelas
Del martes 28/4 al martes 5/5 los trenes de Ezeiza a Cañuelas no se detendrán en la estación Spegazzini, por renovación de andén.
Ramal Temperley - Haedo
Hasta el viernes 10/7 los trenes entre Hospital Español y La Tablada, se detienen únicamente en el andén 2 por obras en zona de vías.
Ramal Cañuelas - Lobos
El servicio se encuentra interrumpido por obras de renovación de vías entre Empalme Lobos y Lobos.
Ramales Plaza Constitución – Ezeiza, A. Korn y Bosques vía Temperley
La estación Hipólito Yrigoyen se encuentra cerrada por obras.
Línea Sarmiento
Ramal Merlo - Lobos
Los trenes circulan con recorrido limitado entre Merlo y Las Heras por obras de renovación de vías.
Ramal Moreno - Mercedes
Los trenes circulan con con cronograma especial por obras de renovación de vías.
Línea Belgrano Sur
Recorrido limitado entre Tapiales y M.C.G. Belgrano
Los trenes del ramal Dr. Sáenz - M.C.G. Belgrano circulan con recorrido limitado entre Tapiales y M.C.G. Belgrano, por obras.
Tren turístico
El servicio de trenes entre Tomás Jofré y Mercedes se encuentra interrumpido.
Puente Alsina - Aldo Bonzi
El servicio Puente Alsina - Aldo Bonzi se encuentra interrumpido hasta nuevo aviso por razones de seguridad operacional.
Tren de La Costa
Hasta el domingo 3 de mayo el Tren de la Costa estará interrumpido por obras en zona de vías.