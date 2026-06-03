El director de Homo Argentum habló de "censura peronista" a Brandoni y lo abuchearon en un teatro lleno de actores argentinos

Gastón Duprat fue abucheado en los premios Sur.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina celebró la vigésima edición de los Premios Sur 2026 en el Teatro Presidente Alvear de Buenos Aires, en una ceremonia que reunió actores, directores y productores y destacó a las mejores películas del último año. El encuentro no estuvo libre de polémicas y los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat (Homo Argentum, Mi obra maestra) fueron abucheados por una multitud durante un homenaje al fallecido Luis Brandoni.

La ceremonia se puso álgida cuando subieron al escenario los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat para homenajear a Luis Brandoni, quien murió el pasado 20 de abril. Los cineastas fueron los últimos que trabajaron con Brandoni (el actor llegó a rodar la segunda temporada de Nada, para Disney+) y soltaron un polémico discurso que recibió abucheos de una multitud.

"En los '70 Beto Brandoni fue perseguido y amenazado de muerte por el gobierno peronista previo a la dictadura militar, y tuvo que exiliarse. Luego volvió en plena dictadura, a pesar de estar prohibido, a ayudar a Alfonsín en la gesta del regreso de la democracia", lanzó Duprat. Y los abucheos no se hicieron esperar. "Entre el 2003 y el 2015 no tuvo roles relevantes en el cine (...). El tema es que incomodaba al poder de turno", remató. Los abucheos se acrecentaron y el clima de festejos se enrareció.

Estrenada el 11 de octubre del 2023 la serie Nada se convirtió en la primera colaboración entre Luis Brandoni y Robert de Niro. Con dirección de Mariano Cohn y Gastón Duprat, Nada es una comedia dramática que sigue a un crítico gastronómico cuya vida cambia cuando contrata a una joven para trabajar en su casa. El personaje de De Niro es el de un amigo extranjero del que encarnará Brandoni, en un vínculo que de alguna manera emula al que une a los dos actores en la realidad.

El éxito de la primera temporada hizo que se grabara Todo, una segunda temporada de cinco capítulos. Por el momento Disney+ no confirmó cuándo será el estreno de la segunda temporada.

La trayectoria de Luis Brandoni

Nacido en la ciudad de Dock Sud, provincia de Buenos Aires, el 18 de abril de 1940, Adalberto Luis Brandoni tuvo una vasta carrera en cine, teatro y televisión desde la década del '60. En cine participó de películas fundamentales de la historia como La Tregua, La Patagonia Rebelde (1974), Juan que reía (1976), Esperando la carroza (1985), Made in Argentina (1987), Un lugar en el mundo, Cien veces no debo (1990), entre otras.

En televisión, participó en ciclos con gran audiencia como Mi cuñado, Los días y las noches de Nina, El hombre que amo, En terapia, El hombre de tu vida, Un gallo para Esculapio y la serie Nada, junto a Robert De Niro. En teatro, participó en obras memorables como La fiaca, El saludador, Convivencia, Parque Lezama y Extraña pareja.