La amistad de Luis Brandoni y Robert de Niro: el proyecto que no pudieron terminar, la película que los unió y el amor que marcó a fuego al argentino

Brandoni y De Niro, crónica de una amistad.

La muerte de Luis Brandoni a los 86 años pone de luto a la cultura argentina. En actividad hasta sus días finales, el actor participó en películas fundamentales del cine argentino como La Patagonia Rebelde (1974), La Tregua (1974), Esperando la Carroza (1985) y Made in Argentina (1987), entre muchas otras. Más allá de la pantalla, la vida de Brandoni estuvo signada por su actividad política y algunas historias increíbles como la de su amistad "de película" con la estrella de Hollywood Robert de Niro.

En una entrevista con El Destape de febrero del 2023, Brandoni habló de su amistad con Robert de Niro en el entonces momento de estreno de la serie Nada, de Disney+, que lo tuvo compartiendo escenas con el actor fetiche de Martin Scorsese. Sobre los inicios de su vínculo, compartió: "Fue gracias a Lito Cruz, ellos eran amigos. Lito había ido a Nueva York a ver una obra que le gustó mucho y compró los derechos para hacerla acá en Buenos Aires y así se relaciona con De Niro, a quien le dijo que iba a estrenar la obra. El día del estreno apareció De Niro con un amigo, me invitaron a mí y luego compartimos una noche y luego otra, después un almuerzo, y varias idas y vueltas que nos convirtieron en grandes amigos".

Del encuentro gracias a Lito Cruz se produjo un evento que marcaría para siempre su relación: "Una vez, cuando viajé a Nueva York para filmar la primera parte de Made in Argentina, tenía que filmar con un actor norteamericano, el papá de un paciente de mi personaje, y él se fue a comer al restaurante de De Niro, que cuando le preguntó qué hacía ahí, le contestó ‘vengo a hacer una participación en una película argentina’. “¿Una película argentina con quién?”, dijo Robert. ‘Yo al único que conocí es a un tal Brandoni’, le respondió. ‘Decile que me llame mañana urgente’, le encomendó De Niro a este actor que al día siguiente llegó al rodaje con los ojos como platos, porque Robert De Niro quería que lo llame. Nos comunicamos y como buen hijo de familia italiana me invitó a pasar la Nochebuena en su casa".

El proyecto trunco de Brandoni y De Niro y la película que marcó a fuego al argentino

Estrenada el 11 de octubre del 2023 la serie Nada se convirtió en la primera colaboración entre Luis Brandoni y Robert de Niro. Con dirección de Mariano Cohn y Gastón Duprat, Nada es una comedia dramática que sigue a un crítico gastronómico cuya vida cambia cuando contrata a una joven para trabajar en su casa. El personaje de De Niro es el de un amigo extranjero del que encarnará Brandoni, en un vínculo que de alguna manera emula al que une a los dos actores en la realidad.

El éxito de la primera temporada hizo que se pusiera en marcha Todo, una segunda temporada de cinco capítulos, cuyo destino es -por el momento- incierto. Por el momento Disney+ no confirmó si el rodaje alcanzó a finalizarse o si Luis Brandoni llegó a completar sus escenas antes de su muerte. La plataforma no emitió un comunicado al respecto y al igual que De Niro eligieron mantener un cauto silencio.

Por otro lado, era conocida la devoción de Luis Brandoni por Robert de Niro pero muy pocos sabían que el argentino tenía especial predilección por una película de la estrella de Hollywood. En la mencionada entrevista con El Destape, el actor reconoció que Enamorándose, película que De Niro hizo con Meryl Streep, es su favorita. "Tiene una escena en la que ellos viajaban en un tren pero ninguno de los dos se anima a nada hasta que él toma la iniciativa de preguntarle hasta qué estación va y ella le responde ‘soy casada’. Si alguien me explica cómo se hace para ruborizarse mientras estás grabando una película así me encantaría saberlo. Esa es una escena que no quiero olvidar nunca de una película que podría mirar una vez por semana", había recordado.