Fútbol: Amistoso Internacional Masculino-Haití en Nueva Zelanda

Haití arrolló por ​4-0 a una desorganizada selección de Nueva Zelanda en un caluroso y húmedo partido de preparación para el Mundial disputado el martes en Fort ‌Lauderdale, Florida.

El encuentro deleitó al ‌animado público haitiano que asistió el estadio, al tiempo que arruinó un partido histórico para el capitán de la selección neozelandesa, Chris Wood.

Ruben Providence marcó en el minuto 12 en el Inter Miami CF Stadium y el suplente Lenny Joseph duplicó la ventaja para los caribeños, número 82 del ranking, seis minutos después de la reanudación.

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Frantzdy Pierrot anotó el tercero de cabeza pasada la hora de juego, antes ​de que Markhus Lacroix ⁠rematara la goleada con un misil desde lejos en los últimos compases, ‌mientras los Granaderos, con su juego de contraataque, desmantelaban a la ⁠selección con el ranking más bajo del Mundial.

Haití, ⁠número 82 del mundo, solo tres puestos por encima de Nueva Zelanda, se enfrentará a Escocia, Brasil y Marruecos en su regreso al Mundial por primera vez ⁠en 52 años.

La preparación de Haití para el partido se había visto ​complicada por problemas con el visado del centrocampista Woodensky Pierre, ‌el único jugador de la plantilla ‌afincado en el país caribeño.

Pierre no pudo jugar contra los neozelandeses porque las ⁠autoridades estadounidenses no aprobaron su visado hasta que ya era demasiado tarde.

Aterrizó en el aeropuerto de Miami alrededor del descanso junto con los responsables del fútbol haitiano y esperaba poder ver la última parte del partido, según dijo un portavoz ​del equipo ‌a Reuters.

El capitán neozelandés Wood se convirtió en el jugador con más partidos internacionales de su país, con 89, superando por uno a Ivan Vicelich, pero al delantero del Nottingham Forest no le quedó mucho que celebrar.

Wood estuvo a punto de marcar un gol al principio de ⁠la primera parte con una chilena, pero el portero Jhony Placide lo detuvo en la línea de gol.

En el otro extremo del campo, Alex Paulsen tuvo una mala actuación en su prueba para ser el portero titular de Nueva Zelanda, mientras que el central Finn Surman también tuvo una primera parte para olvidar.

Ambos fueron responsables del gol de Providence, ya que el delantero afincado en Países Bajos se zafó de Surman en el ‌área y superó a Paulsen picando el balón desde un ángulo cerrado.

DURA LECCIÓN

Nueva Zelanda se enfrentará a Inglaterra en su último partido de preparación el sábado, antes de medirse a Irán, Egipto y Bélgica en su primer Mundial desde 2010.

El entrenador de los neozelandeses, Darren Bazeley, consternado, se mostró sorprendido por el deslucido rendimiento de su ‌equipo tras una semana de concentración en Florida para aclimatarse.

"Es una lección muy dura para nosotros, sobre todo con los partidos difíciles que se avecinan", dijo en la rueda de ‌prensa posterior al ⁠partido.

"Los chicos están en el vestuario muy decepcionados."

Tim Payne, el zaguero neozelandés que recientemente se ha vuelto popular en las redes sociales, ​cayó al suelo dentro del área tras un contacto con Placide en el minuto 17, pero no se pitó penal y no se pudo recurrir al VAR.

Con información de Reuters