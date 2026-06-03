ALERTA por neblina: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario para hoy, martes 3 de junio de 2026

Niebla en Santa Fe.

La presencia de neblina volvió a marcar el inicio de la jornada en gran parte del centro y sur santafesino. Durante las primeras horas de este martes 3 de junio, conductores y peatones encontraron condiciones de baja visibilidad, un fenómeno habitual en esta época del año cuando coinciden aire frío, humedad elevada y escaso viento.

El panorama genera atención especialmente en corredores viales y accesos urbanos, donde la reducción de la visibilidad obliga a extremar precauciones. Sin embargo, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indican que, una vez disipadas las nieblas matinales, las condiciones en Santa Fe y Rosario tenderán a estabilizarse con temperaturas agradables para la época.

Cómo estará el clima en Rosario

En Rosario, el miércoles se espera una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 18 grados. La neblina dominará las primeras horas del día, mientras que aparecerán intervalos nubosos y condiciones más estables por la tarde.

Para el jueves, las temperaturas mostrarán un leve ascenso, con registros entre 13 y 20 grados. El cielo permanecerá parcialmente nublado y no se prevén precipitaciones. El viernes continuará la tendencia templada, con una máxima cercana a los 20 grados y una mínima de 15 grados.

Pronóstico de Rosario.

El pronóstico del SMN muestran además una probabilidad de lluvias prácticamente nula para los próximos días, un escenario que favorece actividades al aire libre aunque con persistencia de humedad durante las mañanas.

Los detalles del pronóstico para la ciudad de Santa Fe hoy

La capital provincial también registrará bancos de niebla durante las primeras horas. Para el miércoles se prevé una mínima de 11 grados y una máxima de 19 grados, con mejoras progresivas hacia la tarde y cielo parcialmente nublado.

El jueves se presentará algo más cálido, con temperaturas entre 15 grados y 22 grados. Las condiciones serán similares el viernes, cuando la máxima volverá a ubicarse en torno a los 22 grados y la mínima rondará los 15 grados.

Pronóstico de Santa Fe.

Al igual que en Rosario, no aparecen señales de lluvias significativas en el corto plazo, mientras que el viento se mantendrá débil, favoreciendo la persistencia de neblinas matinales.

Las recomendaciones para tener en cuenta sobre la neblina

Las autoridades suelen recomendar reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y utilizar luces bajas al circular bajo condiciones de niebla. También se aconseja evitar maniobras bruscas y detenerse únicamente en lugares seguros si la visibilidad se reduce de forma considerable.

Con temperaturas moderadas, ausencia de lluvias y mañanas húmedas, Santa Fe y Rosario atravesarán una semana típicamente otoñal, donde la neblina seguirá siendo la principal protagonista del clima.