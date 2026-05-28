Bloqueo atmosférico: avanza un frente de bajas presiones que traerá 48 horas de inestabilidad

Las condiciones meteorológicas cambiarán durante las próximas 48 horas producto de un bloqueo atmosférico lo que dará paso a un escenario marcado por nieblas densas, abundante nubosidad y lluvias aisladas en distintas regiones, especialmente en la Patagonia y el centro del territorio nacional.

El fenómeno coincide con la continuidad de la alerta violeta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por la presencia de bancos de niebla y reducción de visibilidad en sectores de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, que se registran desde el lunes y derivaron en complicaciones en rutas, accesos y servicios de transporte.

De acuerdo al sitio especializado Meteored, la circulación atmosférica sobre la Patagonia mostrará cambios en lo que resta de la semana, aunque el patrón del bloqueo continuará condicionando la evolución del tiempo y favorecerá la persistencia de nubosidad, humedad y nieblas frecuentes.

¿Cómo impactará el bloqueo atmosférico en el clima?

Los próximos días estarán marcados por la combinación de un sistema de baja presión, ubicado frente a la costa chilena y a una fuerte área de alta presión sobre el Atlántico. Dicha configuración impedirá el avance normal de los sistemas meteorológicos y dará paso a condiciones estables durante varios días.

En consecuencia, se espera la formación reiterada de bancos de niebla, especialmente en las primeras horas del día y durante la noche. A esto se sumará una importante cobertura nubosa sobre amplias zonas del país. Por otro lado, la Patagonia afrontará el ingreso de un frente cálido que aportará humedad y nubosidad persistente, aunque las precipitaciones en territorio argentino serán escasas y dispersas.

Mientras que los sectores más afectados por lluvias aisladas, hasta el momento, serían el sur de Chubut y áreas del centro y norte de Santa Cruz.

Cuáles serán las zonas más afectadas por la niebla

Por otra parte, el SMN mantiene vigente una alerta violeta por niebla para sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y distintas áreas de la Provincia, donde la visibilidad se redujo considerablemente durante los últimos días.

En cuanto al bloqueo atmosférico, este persistirá durante 48 horas, por lo que las condiciones de humedad, nubosidad y niebla podrían mantenerse hasta el cierre de la semana en gran parte del país. En paralelo, el organismo nacional también emitió alertas amarillas por nevadas y fuertes vientos en distintas regiones cordilleranas y el sur argentino.

Las recomendaciones del servicio meteorológico ante la alerta violeta son:

Circular a velocidad reducida.

Mantener una distancia prudente entre vehículos.

Utilizar luces bajas y antiniebla.

Evitar maniobras bruscas o adelantamientos.

Consultar el estado de rutas y servicios antes de viajar.

No detenerse sobre banquinas o calzadas y verificar el estado general de los vehículos antes de salir a la ruta.

En caso de nevadas: