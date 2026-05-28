Llegó a la Argentina la nueva joya de Motorola: cómo son los impresionantes celulares plegables que lanzaron

El Razr Fold es el primer smartphone tipo libro de la línea Razr de Motorola, con diseño ultradelgado, IA y fotografía premium. Ya está disponible en la tienda oficial de Motorola, Flagship Stores y Motorola Stores, con 18 cuotas sin interés a un precio de $3.499.999.

Razr Fold: el tipo libro que compite con Samsung

El Razr Fold es el más ambicioso de los tres y el primero de su tipo en la familia Razr. Fue clasificado como el sistema de cámara número uno en el segmento de los plegables a nivel mundial según DXOMARK, y también fue galardonado con la DXOMARK Gold Label por su excelencia en imagen. Ofrece una experiencia multitarea versátil con doble pantalla, interfaces adaptables y diseños flexibles. La plataforma móvil Snapdragon 8 Gen 5 impulsa innovadoras funciones de IA para potenciar la productividad y las funciones de la cámara inteligente.

El soporte de software es uno de sus mayores diferenciales. Ofrece hasta siete años de actualizaciones del sistema operativo Android y actualizaciones de seguridad. También es compatible con el moto pen ultra para tomar notas y dibujar sobre la marcha. Precio: $3.499.999 en 18 cuotas sin interés.

Razr 70 Ultra: plegable tapita de gama alta

El Razr 70 Ultra es el plegable tipo tapita de mayor nivel de Motorola este año. Llega con dos opciones de colores y texturas: un tejido sintético alcántara en color azul y una variante en madera en un tono oscuro. El precio en Argentina es de $2.500.000 en hasta 18 cuotas, que equivalen a USD 1.500 a nivel internacional.

Razr 70: la opción de entrada al mundo plegable

El Razr 70 es el más accesible de la familia y apunta a quienes quieren su primer plegable sin gastar de más. La pantalla externa es de 3,6 pulgadas, la interna de 6,9 pulgadas. Usa el procesador MediaTek 7450X, diseñado para gama media-alta con pantallas plegables, con conectividad 5G, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. La batería es de 4.800 mAh con carga rápida de 30 W e inalámbrica de 15 W. Precio: $1.700.000 en hasta 18 cuotas, equivalente a USD 800 en el mercado internacional.

Las otras novedades del portfolio

Motorola no llegó solo con los plegables. El portafolio presentado también incluye:

Edge 70 Pro: el primer smartphone Collections by Motorola, con diseño premium y materiales exclusivos.

el primer smartphone Collections by Motorola, con diseño premium y materiales exclusivos. Moto G Max y Moto G47: gama media con cámaras avanzadas y gran autonomía.

gama media con cámaras avanzadas y gran autonomía. Moto Pad 60 Pro y Moto Pad 60 Neo: dos tablets orientadas a productividad, estudio y gaming.

dos tablets orientadas a productividad, estudio y gaming. Moto Buds 2 y Buds 2 Plus: auriculares inalámbricos, la versión Plus con tecnología Sound by Bose.

auriculares inalámbricos, la versión Plus con tecnología Sound by Bose. Brilliant Collection: edición especial con cristales Swarovski en el Motorola Signature y los Moto Buds 2 Plus.

edición especial con cristales Swarovski en el Motorola Signature y los Moto Buds 2 Plus. FIFA World Cup 26 Collection: edición especial temática del Mundial 2026.

Toda la línea está disponible en la tienda oficial motorola.com.ar, Flagship Stores y principales retailers del país.