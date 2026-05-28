Horarios del subte D: así funciona el servicio de cada día

La línea D del subte de la ciudad de Buenos Aires es una de las más utilizadas por quienes viajan desde el centro porteño hacia barrios del norte de la capital. El servicio une la estación Catedral, en pleno microcentro, con Congreso de Tucumán, en Belgrano, y cuenta con horarios y frecuencias que cambian según el día de la semana.

Los horarios de la línea D de subte: así funciona el servicio

Con un recorrido clave, que conecta puntos estratégicos como Tribunales, Palermo y Plaza Italia, la línea D del subte transporta miles de pasajeros todos los días. En detalle, Emova informó que el servicio de la línea D comienza en diferentes horarios:

Lunes a viernes: 5:30 hs.

Sábados: 6:00 hs.

Domingos y feriados: 8:00 hs.

El último subte de la línea D pasa alrededor de las 23 hs.

A qué hora pasa el último subte de la línea D

Los horarios de salida del último subte desde cada cabecera son los siguientes:

Desde Congreso de Tucumán

Lunes a viernes: 23:00 hs.

Sábados: 23:30 hs.

Domingos y feriados: 22:00 hs.

Desde Catedral

Lunes a viernes: 23:32 hs.

Sábados: 00:01 hs.

Domingos y feriados: 22:31 hs.

Desde Emova aclararon que los horarios pueden tener una diferencia estimada de +/- 5 minutos. La frecuencia de paso de las formaciones también varía según el día:

Días hábiles: cada 3 minutos.

Sábados, domingos y feriados: cada 7 minutos.

Cuál es el recorrido de estaciones de la línea D: con qué líneas tiene combinación

La línea D atraviesa algunos de los barrios más importantes de la ciudad de Buenos Aires y cuenta con las siguientes estaciones:

Catedral (combinación con la línea E y la A)

(combinación con la línea E y la A) 9 de Julio (combinación con la C y la B)

Tribunales

Callao

Facultad de Medicina

Pueyrredón (combinación con la H)

Agüero

Bulnes

Scalabrini Ortiz

Plaza Italia

Palermo

Ministro Carranza

Olleros

José Hernández

Juramento

Congreso de Tucumán