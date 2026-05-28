Quién era la pareja de Gladys "La Bomba Tucumana": de qué murió Luciano Ojeda

Gladys “La Bomba Tucumana” conoció a Luciano Ojeda en 2022 y rápidamente comenzaron una intensa historia de amor.

La vida sentimental de La Bomba Tucumana volvió a quedar en el centro de la escena tras recordarse la historia de amor que vivió junto a Luciano Ojeda. La cantante atravesó uno de los momentos más dolorosos de su vida luego de la muerte de quien fue su pareja durante varios años y a quien despidió con emotivos mensajes en redes sociales.

Cómo comenzó la historia de amor entre La Bomba Tucumana y Luciano Ojeda

El romance entre Gladys, conocida popularmente como La Bomba Tucumana, y Luciano Ojeda comenzó de manera inesperada en enero de 2022. En ese momento, la artista atravesaba un gran presente laboral gracias a su participación en la obra teatral Cocodrilísima.

Fue allí donde conoció a Luciano, quien había llegado acompañado por sus abogados. Aunque la cantante no estaba enfocada en iniciar una relación amorosa, el vínculo avanzó rápidamente y terminó convirtiéndose en una de las historias más importantes de su vida.

Tiempo después, durante una entrevista en LAM, Gladys habló públicamente sobre la intensidad de ese amor. “Es licenciado en Higiene y Seguridad y vive en Buenos Aires”, contó sobre su pareja. Además, expresó: “Nunca sentí esto que siento por él, pude desnudarme y decir por primera vez que me enamoré”.

Quién era Luciano Ojeda, la pareja de La Bomba Tucumana

Luciano Ojeda mantenía un perfil bajo y estaba alejado del mundo artístico. Se desempeñaba como licenciado en Higiene y Seguridad y residía en Buenos Aires. A pesar de no pertenecer al ambiente del espectáculo, su relación con La Bomba Tucumana despertó rápidamente interés mediático.

Con el paso de los meses, la pareja compartió distintos momentos juntos y mostró una relación marcada por el acompañamiento mutuo. Sin embargo, todo cambió cuando un control médico reveló un diagnóstico inesperado.

Según relató la cantante, Luciano se realizó estudios médicos luego de haber atravesado COVID-19 por cuestiones laborales. Fue en ese chequeo donde los médicos descubrieron un tumor abdominal, aunque él no presentaba síntomas.

“Y ahí en ese chequeo, le sale que tenía un tumor adentro de su abdomen, pero él no tenía ningún síntoma, nada de nada”, recordó Gladys en una entrevista televisiva.

De qué murió Luciano Ojeda

La pareja atravesó momentos difíciles tras el diagnóstico de cáncer que Luciano recibió luego de realizarse controles médicos.

La salud de Luciano Ojeda se deterioró con rapidez tras el diagnóstico. En septiembre fue sometido a una primera operación y, por un tiempo, la situación pareció estabilizarse. Incluso la pareja logró realizar un viaje juntos antes de retomar los controles médicos.

Sin embargo, meses después los estudios revelaron una recaída. “Se hacen en enero los controles y de vuelta tenía un tumor de siete u ocho kilos, así como si nada, en cuatro meses”, relató la cantante con profundo dolor.

La enfermedad impactó de lleno en la relación. Durante varios meses permanecieron separados debido al complejo estado de salud de Luciano. Gladys reconoció que atravesó ese período con enorme sufrimiento y que incluso llegó a quebrarse emocionalmente frente a su hijo.

Con el avance del cáncer, el estado físico de Luciano cambió drásticamente. “Ya estaba pelado, ya no era el chico que yo había conocido, pesaba 45 kilos”, expresó la artista al recordar los últimos meses que compartieron.

Finalmente, Luciano Ojeda murió a finales de mayo de 2025, a los 38 años, tras luchar durante varios meses contra el cáncer.

El emotivo mensaje de despedida de Gladys

Tras el fallecimiento, La Bomba Tucumana compartió en redes sociales distintos recuerdos junto a Luciano, desde viajes y momentos felices hasta imágenes de los últimos tiempos que atravesaron juntos.

Uno de los mensajes más conmovedores fue publicado el día en que Luciano habría celebrado un nuevo cumpleaños. “En este día, donde ya no cumplirás más años, siempre serás un hermoso y apuesto joven de 38 años. Qué injusto fue todo con nosotros”, escribió la cantante.

En la misma publicación, Gladys dejó en evidencia el profundo vínculo que los unía: “Me elegiste porque confiabas en que yo era fuerte, pero vos me hacías fuerte, mi Chano. Vos eras mi motor para ver la vida de otras maneras que yo no conocía”.