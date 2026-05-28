Yanina Latorre reveló el mal momento que vivió en Europa: “Estoy estresada”

Yanina Latorre contó a través de sus redes sociales el momento angustiante que pasó en un transporte de Budapest.

La conductora de SQP, Yanina Latorre, se encuentra de vacaciones con su hija, Lola Latorre, en Europa. Durante su viaje, compartió en redes sociales el inoportuno momento de estrés y angustia que sufrió en un transporte de Budapest antes de reencontrarse con su marido, Diego Latorre, y el resto de su familia.

La panelista de América TV, aprovechó para relajarse y salir de compras durante su estadía en el primer destino de su lista, Madrid. Asimismo, disfrutó de la gastronomía del país junto a Lola y luego continuaron su viaje rumbo a Viena. Allí, recorrieron museos, pasearon por las calles que caracterizan la ciudad y estuvieron presentes en una presentación de Ópera con música de Vivaldi.

Sin embargo, la tranquilidad en el destino terminó por completo cuando Yanina y Lola tuvieron que tomar un tren rumbo a Budapest para reunirse con el resto de la familia.

El infortunio que vivió Yanina Latorre durante su viaje

Durante el trayecto del tren rumbo a Budapest, Yanina expresó a través de una historia de Instagram su profunda angustia al analizar un posible escenario en el cual el transporte estuviera lleno de pasajeros: “Vamos a tomarnos un tren y viste que la gente viaja con valijas. Nosotras tenemos carry on, valijas de compras, etc. Ahora veo todo negro, para mí vamos a llegar a la estación y no vamos a encontrar el andén”.

Además sumó con profunda preocupación: “Para mí no vamos a tener asiento, va a estar lleno de gente que va a Budapest a ver la Champions y no vamos a tener lugar para poner las valijas. Ya la estoy pasando mal”. Asimismo añadió: “Las valijas las ponés al final y escuché tantas historias de gente a la que se las robaron que yo voy a ir pegada a las valijas. Estoy estresada”.