Karim Crucce, el nuevo campeón argentino de boxeo: superó a Bonavena, admira a Ali y sueña con un título mundial

Boxeo: superó a Bonavena, admira a Muhammad Ali y sueña con la gloria mundialista

En contraposición a quienes dicen que el boxeo argentino "está muerto", siguen apareciendo jóvenes figuras que arriba del ring demuestran todo lo contrario. Es el caso de Karim Crucce, quien a pesar de haber pulverizado un récord de Oscar Natalio "Ringo" Bonavena no deja la humildad de lado y quiere ir por más. El hijo de Walter, campeón panamericano en 1995, habló con El Destape después de colgarse el título nacional de los pesados a los 20 años, sueña en grande mientras admira la carrera de Muhammad Ali y apunta a lo más alto.

La noche del pasado sábado 23 de mayo, la Federación Argentina de Box abrió las puertas a una nueva velada donde Crucce era una de las principales figuras. No desentonó en el emblemático recinto de Castro Barros 75 y noqueó en pocos segundos a Esteban "Ringo" Juárez, quien no pudo hacerle frente. Con su victoria se adjudicó el cinturón y con su récord impoluto de 9 victorias (todas por KO) se encamina a una carrera que puede traerle muchos más éxitos de los que ya consiguió.

Karim Crucce se consagró campeón argentino de los pesados, rompió un récord de Bonavena y va por más

- ¿Qué te llevó a entrenar boxeo?

Realmente lo que me llevó a seguir el boxeo fue mi familia completa. Mi papá fue campeón panamericano en 1995, mi mamá también fue boxeadora, peleó con campeonas del mundo, mi hermano y mi abuelo también lo fueron. Vengo de una familia de boxeadores. Siempre fui mucho del fútbol, de grande jugaba y en el boxeo vi más oportunidad, me apasioné y acá estoy.

- ¿Qué sentís al ver tu nombre en la historia grande del boxeo argentino?

Orgullo porque todo el tiempo y sacrificio invertido durante años valió la pena. Me enorgullece a mí, al equipo, a mí papá que me decía que iba a ser campeón del mundo o argentino, soñarlo desde chico y hacerlo ahora es algo increíble para mí.

Karim Crucce festejando junto a su padre en el ring

- ¿Te esperabas algo así tan rápido?

Realmente no lo esperaba así tan bruscamente, pensaba que con el tiempo se iban a dar las cosas. Con 20 años, uno y medio de profesionalismo, es algo increíble e inesperado que me estén pasando todas estas cosas.

- ¿Qué significa para vos haber superado un récord de Bonavena?

Todo. Valoro mucho el récord y el título. El récord tenía una importancia tremenda, que parecía que tenía más importancia que el título argentino. Haberlo superado fue tremendo, es muy lindo para mí y todo el equipo. Ringo es una leyenda. No es que me esté comparando con él, no le llego ni a los talones... peleó con el número 1 de toda la historia que fue Muhammad Ali.

- ¿Cuál es el próximo paso ahora?

Ahora hay que defender el título, tenerlo el mayor tiempo posible. Quiero pelear con el que venga y tener experiencia a la hora de salir a pelear al exterior sin llevarme ninguna sorpresa.

El título argentino de los pesados quedó en manos de Karim Crucce

- ¿Quiénes son tus referentes en el boxeo?

Tengo varios referentes. Sobre todo mis viejos, que son mis referentes para poder seguir adelante con mí carrera. Pero el gran referente para mí es Muhammad Ali, la cabeza, el estilo impresionante jamás visto y nunca habrá otro como él.

- ¿Qué pensás acerca de tu carrera?

Hice una carrera tremenda desde el amateurismo. Peleé con todos, gané títulos. Es algo muy lindo haber hecho una carrera perfecta. Y ahora que vengo invicto es increíble. Todo está dando y va a seguir dando sus frutos.

Karim Crucce siendo bicampeón juvenil en su carrera amateur

- ¿Querés enfrentar a alguien en especial?

Quiero enfrentar a todos, a los mejores de la categoría que son (Ariel) Bracamonte y (Daniel) Robutti, que son los más importantes de la categoría en este último tiempo. Ojalá que pueda pelear con ellos.

- ¿Quién te acompaña en tu rincón?

Me acompaña mi viejo (Walter Crucce), Martín Rodríguez que es mi preparador físico, mi tío Martín Laborde que es uno de los más importantes, el masajista y el que me ayuda con la cabeza para que no esté nervioso, Ariel Salazar que es mi manager y Mario Moreno que es el manoplero del gimnasio.

- ¿Cómo es saber que contás con tu papá ahí acompañándote?

Es la gran ventaja que tengo en mi carrera. Nos manejamos como un equipo, no como padre e hijo, que podríamos chocar un poco. No me peleo jamás y saber que lo tengo al lado es increíble, me ayuda un montón con consejos. Tengo que aprender de sus aciertos y errores para ser todavía mejor. Tener a mi papá ahí es una ventaja muy grande.

La carrera de Karim Crucce en el boxeo

El nacido en la ciudad ubicada a casi 200 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dejó su exitosa carrera amateur con varios cinturones hizo su debut como profesional el pasado 14 de abril del 2025 ante su gente con un triunfo por KO en el primer round contra Nicolás Barragán en la Asociación Civil Juvenil Barrio Traut Club.

Sus dos combates siguientes fueron en el recinto ubicado en la calle Castro Barros 75 contra Leandro Iván Da Rosa y Fabio Palacios, respectivamente, a los que les ganó por la misma vía en distintos asaltos. En septiembre liquidó en pocos segundos a Gonzalo Roldán en el Club El Fortín de Olavarría, en diciembre volvió a Las Flores para vencer a Jorge Arias y en el mismo mes hizo lo propio con Marcelo Reyes a pocos días de que termine el año. En 2026 acumuló tres éxitos más y el último fue con el cinturón que soñaba.

Con el título argentino en su poder, nueve victorias y todas por KO, en el horizonte aparecen nombres como los del último dueño del cetro Ariel Bracamonte, Leandro Robutti, Emiliano Mendoza, Víctor Emilio Ramírez o su hermano Kevin -habituallmente crucero-, quien fue campeón del Grand Prix de Boxeo en Arabia Saudita.