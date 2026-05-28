Netanyahu ordena a las fuerzas israelíes que amplíen el control de Gaza hasta el 70%

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofrece una rueda de prensa en Jerusalén, en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Por Andreea Popescu ​y Rami Ayyub

JERUSALÉN, 28 mayo (Reuters) - El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo el jueves que ‌había ordenado al ejército ‌israelí que se hiciera con más territorio de Gaza, en un primer momento tomando el 70% del territorio palestino, donde la población ya se encuentra confinada en una estrecha franja de tierra junto al mar.

Israel controla de hecho aproximadamente ​el 64% de ⁠la diminuta franja costera, reducida a ruinas ‌por el asalto militar israelí de dos ⁠años que siguió al ⁠ataque de Hamás de 2023 contra el sur de Israel.

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En virtud de una tregua negociada por Estados ⁠Unidos en octubre, que no ha logrado ​detener los ataques israelíes ni garantizar ‌el desarme de Hamás, ‌se preveía que las tropas israelíes se retiraran ⁠hasta una "línea amarilla" que delimita el alcance de su control. Marcada en los mapas militares, esa línea situaba a Israel al mando de ​alrededor ‌del 53% de Gaza, mientras que Hamás gobernaba el resto.

Reuters ha informado de que Israel ha desplazado unilateralmente los bloques de hormigón que marcan la Línea Amarilla sobre ⁠el terreno hacia el interior del territorio controlado por Hamás.

Los mapas publicados por el ejército en marzo mostraban una zona restringida aún mayor que, según los analistas, acordonaba alrededor del 64% del territorio de Gaza en total.

Netanyahu ha afirmado en repetidas ocasiones ‌en declaraciones públicas que el ejército controla más del 60% de Gaza. En una conferencia celebrada en un asentamiento de la Cisjordania ocupada, el líder israelí dijo que se tomaría aún más territorio de ‌Gaza.

"Estábamos en el cincuenta, pasamos al sesenta. Mi directriz es pasar a... vayamos paso a paso", dijo ‌Netanyahu el jueves.

"En ⁠primer lugar, el setenta. Empecemos por ahí. Les estamos presionando (a Hamás) por ​todos los frentes. Nos ocuparemos de los restos".

(Contribución de Dawoud Abu Alkas y Bassam Masoud en Gaza; edición en español de Javier López de Lérida)