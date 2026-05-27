Chau haters en TikTok: el truco definitivo para silenciar o bloquear cuentas y cuándo te conviene usar cada uno

Fuente: Hipertextual.

TikTok permite silenciar tres cosas distintas: mensajes directos, notificaciones y publicaciones. El bloqueo, en cambio, es más drástico: equivale a que no podés ver las publicaciones del otro, encontrar su perfil en la búsqueda ni intercambiar mensajes directos. La elección entre uno y otro depende de lo que querés lograr.

Cuándo silenciar y cuándo bloquear

Silenciá cuando querés distancia sin drama. Al silenciar a un usuario, sus publicaciones dejarán de aparecer en tu feed "Para ti" y no recibirás notificaciones de sus actividades. La persona silenciada no recibe ningún aviso: no sabe que la silenciaste. Es la opción ideal cuando el contenido de alguien ya no te interesa, pero no querés el conflicto de un bloqueo, o cuando se trata de un conocido o familiar con quien preferís mantener la apariencia de seguimiento.

Bloqueá cuando necesitás corte total. Al bloquear a alguien en TikTok, esa cuenta no puede ver tus publicaciones, encontrar tu perfil en la búsqueda ni enviarte mensajes directos. Tampoco aparece señal visible de que fue bloqueada. Es la medida correcta ante acoso, spam persistente, comentarios ofensivos repetidos o cualquier situación donde querés eliminar toda posibilidad de interacción.

Cómo silenciar en TikTok

Silenciar publicaciones: presioná sobre un video de la cuenta que querés silenciar, buscá la opción " Ocultar sus publicaciones " o " No me interesa " y confirmá. A partir de ese momento, el contenido de esa cuenta no aparecerá en tu feed.

presioná sobre un video de la cuenta que querés silenciar, buscá la opción " " o " " y confirmá. A partir de ese momento, el contenido de esa cuenta no aparecerá en tu feed. Silenciar mensajes directos: entrá a la bandeja de entrada, seleccioná la conversación, deslizala o mantenela presionada y elegí " Silenciar ". Los mensajes seguirán llegando pero no generarán notificaciones.

entrá a la bandeja de entrada, seleccioná la conversación, deslizala o mantenela presionada y elegí " ". Los mensajes seguirán llegando pero no generarán notificaciones. Silenciar notificaciones: desde el perfil de la cuenta, tocá los tres puntos y buscá la opción de silenciar notificaciones para dejar de recibir alertas de esa cuenta.

Cómo bloquear en TikTok

El método más directo es desde el perfil. Abrí TikTok, andá al perfil de la persona que querés bloquear, tocá el ícono de los tres puntos o la flecha de compartir, seleccioná "Bloquear" y confirmá la acción. También podés bloquear desde un comentario: mantenelo presionado, tocá "Gestionar múltiples comentarios", marcá al usuario y elegí "Bloquear cuenta".

TikTok también permite bloquear en masa. Desde la sección de comentarios podés seleccionar varios comentarios a la vez, marcar los usuarios problemáticos y bloquearlos todos en un solo paso. Muy útil cuando recibís spam coordinado o comentarios ofensivos de varias cuentas al mismo tiempo.

La diferencia clave

Silenciar es invisible y reversible sin consecuencias. Bloquear es definitivo en el corto plazo y la otra persona eventualmente puede notar que no puede encontrar tu perfil. Para la mayoría de las situaciones cotidianas —contenido que aburrió, cuentas que saturan— silenciar es la mejor opción. El bloqueo queda reservado para cuando la situación escala a algo que requiere una barrera real.