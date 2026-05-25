La confianza en el gobierno de Milei cayó en mayo, el sexto mes consecutivo

La confianza en la gestión de Javier Milei volvió a descender y marcó la sexta caída consecutiva desde diciembre de 2025. La confianza se ubicó en 1,99 puntos, lo que representa una baja del 1,6% respecto de abril y un retroceso interanual del 18,7%. El informe también destacó los componentes de la confianza que se deterioraron en mayo: Capacidad, Interés general y Honestidad.
El dato surge del último informe de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella que difundió el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) correspondiente a este mes. El estudio fue realizado entre el 4 y el 19 de mayo, en pleno auge de las internas del oficialismo, de las denuncias de corrupción y de las pruebas cada vez más claras de una crisis económica que está desbordando a casi todos los sectores sociales.
La caída de la imagen de Milei
En diciembre de 2025, el ICG había alcanzado los 2,46 puntos, apenas una leve disminución de 0,1% respecto del mes anterior. Ese valor era 4,3% mayor que el registrado en diciembre de 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri, y 73,2% superior al de diciembre de 2021 bajo la gestión de Alberto Fernández.
Sin embargo, en enero de 2026 comenzó la tendencia descendente. El índice cayó a 2,40 puntos, con una baja del 2,8% respecto de diciembre. Aun así, se mantenía 5,2% por encima del nivel de enero de 2018 en la presidencia de Macri, y 55,3% superior al de enero de 2022 en la gestión de Fernández. En febrero, el ICG se redujo levemente a 2,38 puntos, con una caída de 0,6%. En comparación histórica, ese nivel era 2,7% mayor que el de febrero de 2018 bajo Macri y 59,5% superior al de febrero de 2022 durante Fernández.
La tendencia se profundizó en marzo, cuando el índice descendió a 2,30 puntos, una baja del 3,5% respecto de febrero. En términos comparativos, se ubicó 0,9% por debajo del nivel de marzo de 2018 en el gobierno de Macri, aunque 52,6% por encima del de marzo de 2022 en la gestión de Fernández. Abril mostró la caída más pronunciada del período. El ICG se desplomó a 2,02 puntos, con una variación negativa del 12,1% respecto de marzo. Ese nivel fue 2,1% menor que el de abril de 2018 bajo Macri, pero 40,9% superior al de abril de 2022 durante Fernández.
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Finalmente, en mayo el índice se redujo a 1,99 puntos y consolidó seis meses consecutivos de retroceso. En el mes 30 de la gestión de Milei, el nivel de confianza es 2,6% menor que el de Mauricio Macri en el mismo momento de su mandato, aunque 42,0% mayor que el de Alberto Fernández. De esta manera, el índice de mayo se ubicó en 1,99 puntos, lo que representa una baja del 1,6% respecto de abril y un retroceso interanual del 18,7%.
Capacidad, interés general, honestidad, los componentes que más cayeron
El informe destacó que tres de los cinco componentes del ICG se deterioraron en mayo. Capacidad cayó a 2,36 puntos (-5,6%), alcanzando un nuevo mínimo en la gestión de Milei. Interés general descendió a 1,57 puntos (-2,5%) y Honestidad se redujo a 2,46 puntos (-1,6%), ambos en sus niveles más bajos de 2026. En contraste, la evaluación general del gobierno subió a 1,69 puntos (+3,0%) y la eficiencia se incrementó levemente a 1,88 puntos (+0,5%). Aun así, el promedio de la gestión Milei descendió a 2,41 puntos, el registro más bajo hasta ahora.
El estudio también reveló diferencias por género ya que la brecha aumentó a 0,68 puntos en mayo: el índice entre las mujeres cayó a 1,61 puntos (-13,0%), mientras que entre los hombres subió a 2,29 puntos (+6,0%).
Otro factor relevante fue la condición de víctima de delitos y se mostró que el índice fue mayor entre quienes no sufrieron hechos delictivos en el último año (2,04 puntos; -3,8%) que entre quienes sí lo hicieron (1,84 puntos; +8,2%). No obstante, la brecha entre ambos grupos se redujo respecto de meses anteriores.
Finalmente, las perspectivas económicas influyeron fuertemente en los resultados y el ICG alcanzó 4,17 puntos (+3,5%) entre quienes creen que la situación mejorará en un año. En cambio, cayó a 2,17 puntos (-12,9%) entre quienes esperan que se mantenga igual y se desplomó a 0,37 puntos (-27,5%) entre quienes prevén un empeoramiento.
Detalles del estudio
Por edad, el mayor nivel de confianza se registró en el segmento de 18 a 29 años, con 2,15 puntos (-5,3%). Entre los mayores de 50 años, el índice subió a 2,14 puntos (+5,4%), mientras que en el grupo de 30 a 49 años se produjo la caída más fuerte, con 1,72 puntos (-11,3%). En cuanto a la distribución geográfica, el interior del país volvió a mostrar el mayor nivel de confianza, con 2,17 puntos (-2,3%). En la Ciudad de Buenos Aires el índice fue de 1,91 puntos (+2,1%), mientras que en el Gran Buenos Aires se ubicó en 1,65 puntos (-1,2%).
El nivel educativo también marcó diferencias. Quienes poseen formación terciaria o universitaria alcanzaron el mayor índice, con 2,19 puntos (-0,9%). En el nivel secundario, el ICG fue de 1,85 puntos (+1,1%), mientras que en el primario se desplomó a 1,20 puntos (-25,0%).