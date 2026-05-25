La confianza en el gobierno de Milei cayó en mayo, el sexto mes consecutivo

La confianza en la gestión de Javier Milei volvió a descender y marcó la sexta caída consecutiva desde diciembre de 2025. La confianza se ubicó en 1,99 puntos, lo que representa una baja del 1,6% respecto de abril y un retroceso interanual del 18,7%. El informe también destacó los componentes de la confianza que se deterioraron en mayo: Capacidad, Interés general y Honestidad.

El dato surge del último informe de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella que difundió el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) correspondiente a este mes. El estudio fue realizado entre el 4 y el 19 de mayo, en pleno auge de las internas del oficialismo, de las denuncias de corrupción y de las pruebas cada vez más claras de una crisis económica que está desbordando a casi todos los sectores sociales.

La caída de la imagen de Milei

En diciembre de 2025, el ICG había alcanzado los 2,46 puntos, apenas una leve disminución de 0,1% respecto del mes anterior. Ese valor era 4,3% mayor que el registrado en diciembre de 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri, y 73,2% superior al de diciembre de 2021 bajo la gestión de Alberto Fernández.

La confianza en el gobierno de Milei cayó en mayo, el sexto mes consecutivo

Sin embargo, en enero de 2026 comenzó la tendencia descendente. El índice cayó a 2,40 puntos, con una baja del 2,8% respecto de diciembre. Aun así, se mantenía 5,2% por encima del nivel de enero de 2018 en la presidencia de Macri, y 55,3% superior al de enero de 2022 en la gestión de Fernández. En febrero, el ICG se redujo levemente a 2,38 puntos, con una caída de 0,6%. En comparación histórica, ese nivel era 2,7% mayor que el de febrero de 2018 bajo Macri y 59,5% superior al de febrero de 2022 durante Fernández.

La tendencia se profundizó en marzo, cuando el índice descendió a 2,30 puntos, una baja del 3,5% respecto de febrero. En términos comparativos, se ubicó 0,9% por debajo del nivel de marzo de 2018 en el gobierno de Macri, aunque 52,6% por encima del de marzo de 2022 en la gestión de Fernández. Abril mostró la caída más pronunciada del período. El ICG se desplomó a 2,02 puntos, con una variación negativa del 12,1% respecto de marzo. Ese nivel fue 2,1% menor que el de abril de 2018 bajo Macri, pero 40,9% superior al de abril de 2022 durante Fernández.

Finalmente, en mayo el índice se redujo a 1,99 puntos y consolidó seis meses consecutivos de retroceso. En el mes 30 de la gestión de Milei, el nivel de confianza es 2,6% menor que el de Mauricio Macri en el mismo momento de su mandato, aunque 42,0% mayor que el de Alberto Fernández. De esta manera, el índice de mayo se ubicó en 1,99 puntos, lo que representa una baja del 1,6% respecto de abril y un retroceso interanual del 18,7%.

Capacidad, interés general, honestidad, los componentes que más cayeron

El informe destacó que tres de los cinco componentes del ICG se deterioraron en mayo. Capacidad cayó a 2,36 puntos (-5,6%), alcanzando un nuevo mínimo en la gestión de Milei. Interés general descendió a 1,57 puntos (-2,5%) y Honestidad se redujo a 2,46 puntos (-1,6%), ambos en sus niveles más bajos de 2026. En contraste, la evaluación general del gobierno subió a 1,69 puntos (+3,0%) y la eficiencia se incrementó levemente a 1,88 puntos (+0,5%). Aun así, el promedio de la gestión Milei descendió a 2,41 puntos, el registro más bajo hasta ahora.

El estudio también reveló diferencias por género ya que la brecha aumentó a 0,68 puntos en mayo: el índice entre las mujeres cayó a 1,61 puntos (-13,0%), mientras que entre los hombres subió a 2,29 puntos (+6,0%).

Otro factor relevante fue la condición de víctima de delitos y se mostró que el índice fue mayor entre quienes no sufrieron hechos delictivos en el último año (2,04 puntos; -3,8%) que entre quienes sí lo hicieron (1,84 puntos; +8,2%). No obstante, la brecha entre ambos grupos se redujo respecto de meses anteriores.

Finalmente, las perspectivas económicas influyeron fuertemente en los resultados y el ICG alcanzó 4,17 puntos (+3,5%) entre quienes creen que la situación mejorará en un año. En cambio, cayó a 2,17 puntos (-12,9%) entre quienes esperan que se mantenga igual y se desplomó a 0,37 puntos (-27,5%) entre quienes prevén un empeoramiento.

Detalles del estudio

Por edad, el mayor nivel de confianza se registró en el segmento de 18 a 29 años, con 2,15 puntos (-5,3%). Entre los mayores de 50 años, el índice subió a 2,14 puntos (+5,4%), mientras que en el grupo de 30 a 49 años se produjo la caída más fuerte, con 1,72 puntos (-11,3%). En cuanto a la distribución geográfica, el interior del país volvió a mostrar el mayor nivel de confianza, con 2,17 puntos (-2,3%). En la Ciudad de Buenos Aires el índice fue de 1,91 puntos (+2,1%), mientras que en el Gran Buenos Aires se ubicó en 1,65 puntos (-1,2%).

El nivel educativo también marcó diferencias. Quienes poseen formación terciaria o universitaria alcanzaron el mayor índice, con 2,19 puntos (-0,9%). En el nivel secundario, el ICG fue de 1,85 puntos (+1,1%), mientras que en el primario se desplomó a 1,20 puntos (-25,0%).