El fin del Chromecast: la drástica decisión de Google con el dispositivo más querido

La decisión apareció de manera silenciosa en la web oficial de soporte de la compañía.

Google comenzó a retirar soporte para buena parte de la línea Chromecast y varios modelos históricos ya no recibirán actualizaciones de seguridad críticas. La decisión apareció de manera silenciosa en la web oficial de soporte de la compañía y afecta a casi todos los dispositivos lanzados antes de la llegada de Google TV.

El movimiento marca el principio del fin para una familia de productos que cambió la forma de consumir contenido en televisores. El Chromecast original debutó en 2013 y rápidamente se convirtió en uno de los gadgets más populares de Google gracias a su precio accesible y su simpleza para enviar contenido desde el celular o la PC al televisor.

Los modelos afectados pasaron a figurar como dispositivos “obsoletos”, lo que implica que dejarán de recibir soporte oficial, correcciones de errores y parches de seguridad importantes. Entre los equipos alcanzados aparecen el Chromecast de primera generación, Chromecast Audio y varios modelos posteriores que todavía seguían funcionando en miles de hogares.

Aunque Google no realizó un anuncio formal, la medida no sorprende demasiado. La empresa ya había discontinuado oficialmente la marca Chromecast en 2024 para reemplazarla por el nuevo Google TV Streamer, un dispositivo más potente y enfocado en la experiencia de Google TV.

Qué problemas pueden aparecer en los equipos viejos

En paralelo, comenzaron a aparecer reportes de usuarios que experimentan fallas con los Chromecast más antiguos. Algunos dejaron de aparecer en aplicaciones como YouTube o HBO Max, mientras que otros mantienen compatibilidad limitada con ciertas plataformas de streaming. Google incluso tuvo que lanzar recientemente una corrección puntual para algunos problemas detectados en los modelos de primera generación.

Los únicos modelos que seguirían recibiendo soporte activo son los Chromecast con Google TV, especialmente la versión 4K, que además empezó a sumar nuevas funciones vinculadas a Gemini, la inteligencia artificial de Google. Esta actualización incorpora herramientas más avanzadas de interacción y contenido generado mediante IA.

Los modelos afectados pasaron a figurar como dispositivos “obsoletos”.

El legado de Chromecast y el avance de Google TV

La historia de Chromecast igualmente deja una marca importante dentro del ecosistema tecnológico. Google logró vender más de 100 millones de unidades en todo el mundo y convirtió a estos pequeños dongles HDMI en uno de los dispositivos más influyentes de la última década.

Para quienes todavía utilizan alguno de los modelos afectados, la recomendación pasa por migrar a equipos más recientes antes de que la compatibilidad con aplicaciones y servicios continúe deteriorándose.