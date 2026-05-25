La suba de marzo no convence y se mantiene el pesimismo por el futuro de la actividad económica

El Gobierno salió a festejar que la actividad económica dio un fuerte salto positivo en marzo. Pero los economistas advierten que la tendencia, todo indica, no continuará en abril, mientras ahora se apunta a que recién en el segundo semestre pueda comenzar una recuperación sostenida en sectores clave como la industria.

La actividad económica creció en marzo un 5,5% interanual y un 3,5% respecto a febrero, según mostró el Indec en el EMAE que dio a conocer la semana pasada. Se trató de un buen dato en términos globales, dado que se revirtió la caída que este indicador había tenido en febrero, de un 2% interanual.

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Además, el número se dio por sobre la suba de otro 5,6% que la actividad había registrado en marzo de 2025. De ese modo, logró recuperar, levemente, todo el desplome de marzo de 2024, cuando la baja había sido de un 8,4%. Así, el EMAE se ubica ahora por encima del nivel que tenía en noviembre de 2023.

A primera vista, otro dato positivo fue que el crecimiento se dio en 14 de los 15 sectores medidos, incluyendo rubros clave como la industria y el comercio, que cortaron con varios meses de racha negativa, junto a la construcción (la única baja se dio en "administración pública").

Pero, por un lado, un examen más detallado muestra que la economía a dos velocidades sigue siendo un problema. El índice de producción industrial (IPI) manufacturero de marzo, también medido por el Indec, muestra una gran heterogeneidad dentro del sector.

En el tercer mes del año, el sector que más traccionó la industria al alza fue el petroquímico, derivado del boom energético, que creció un 12% interanual, pero tiene poco impacto en el empleo. En cambio, algunos rubros de mayor generación laboral cayeron, como la metalurgia (3,6%) o el textil (que se desplomó un 12,9%).

Sí ofreció una mejor perspectiva otro sector clave como el de alimentos y bebidas, que creció un 8,4% respecto a marzo de 2025. Pero esta cifra todavía no se refleja en un mayor consumo masivo, que también en marzo pasado cayó un 5,1% interanual medido en todos los canales, según el dato de la consultora Scentia.

¿Vuelve a estancarse la actividad a partir de abril?

Por otro lado, los economistas alertan que todo apunta a que el crecimiento de marzo no será duradero, y que la actividad volverá a dejar de mostrar signos claros de crecimiento en los siguientes meses.

"Más allá del rebote de marzo, no esperamos un crecimiento elevado para este año. Mantenemos nuestra proyección de una expansión de la actividad por debajo del 3% anual promedio, traccionado por unos pocos sectores (petróleo, minona, agro o intermediación financiera). Para el resto no hay drivers claros que impulsen el crecimiento", advirtió la consultora LCG.

En ese sentido, el informe de LCG apuntó a que seguirá la economía a dos velocidades dado que "el posible derrame de los sectores ganadores hacia el resto estará limitado".

Para Fausto Spotorno, economista de la consultora OJF, abril mostró "stocks mixtos", con "datos malos de cemento y autos, pero datos buenos de agricultura".

Aunque señaló que por esta heterogeneidad "es difícil saber cómo terminó el mes" pasado, alertó que puede haber un "rebote" en abril y sobre todo mayo, pero a nivel "muy limitado". Por eso, Spotorno anticipó a El Destape que "recién se va a empezar a ver algo de recuperación de la actividad económica en la segunda parte del año".

De todos modos, el economista de OJF explicó que ese crecimiento real, es decir, que vaya más allá de un rebote por la caída previa, va a depender de que haya un crecimiento del salario real, lo cual estará atado a que la inflación efectivamente siga bajando.

En un sentido similar, la CAME adelantó a este medio que la actividad "bajó" en abril. Aunque de manera atenuada respecto a meses anteriores, con "algunos rubros que bajaron muy fuerte", segun expresó su secretario de Prensa, Salvador Femenía.

La virtual recesión del bolsillo y la economía real

La actividad puede haber mostrado un crecimiento durante la mayor parte de los últimos meses, evitando así la recesión técnica (que se da con dos trimestres consecutivos de caída).

Pero eso no quiere decir que el bolsillo no siga en caída y que el panorama sea de una virtual recesión en la economía real, excluyendo a los sectores ganadores.

Es en ese contexto que el titular de la UIA, Martín Rappallini, partidario del dialoguismo con el Gobierno, salió a aclarar que, aunque la industria creció en el EMAE de marzo, "hay industrias que claramente no la están pasando bien".

"El desafío es que la recuperación llegue a toda la industria y no solamente a algunos sectores puntuales", agregó Rappallini en una entrevista con Bloomberg posterior a la difusión del informe del Indec.

Del mismo modo, LCG advirtió que "la demanda interna no logra consolidar una recuperación, afectada por el bajo poder adquisitivo y la retracción del crédito. A su vez, parte del consumo se desplaza hacia bienes importados, en un entorno de mayor competencia asociada a la apertura comercial y a un tipo de cambio real relativamente apreciado".