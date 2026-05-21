La actividad creció en marzo, impulsada por agro y sectores con bajo impacto en empleo

La actividad económica registró en marzo una mejora respecto del mismo mes del año pasado y también frente a febrero, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró un crecimiento interanual de 5,5 por ciento y una suba de 3,5 por ciento en la medición desestacionalizada. El resultado se produjo luego de un primer trimestre atravesado por comparaciones con niveles de actividad particularmente bajos en 2025, cuando distintos sectores todavía acusaban el impacto de la recesión y de la caída del consumo.

De acuerdo con el informe oficial, catorce de los quince sectores relevados exhibieron mejoras interanuales. Las mayores variaciones correspondieron a Pesca, con un avance de 30,9 por ciento, y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con una suba de 17,9 por ciento. También mostraron incrementos Explotación de minas y canteras, con 16,3 por ciento, e Industria manufacturera, con 4,6 por ciento.

El organismo señaló que Agricultura, Industria manufacturera y Explotación de minas y canteras aportaron en conjunto 2,7 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE. En paralelo, la única caída se registró en Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, que retrocedió 1,2 por ciento.

La composición de la recuperación vuelve a exhibir un predominio de sectores vinculados a actividades primarias, exportadoras o de fuerte dependencia de precios internacionales, mientras persisten dificultades en segmentos más asociados al consumo interno y al empleo industrial. La mejora del agro estuvo apuntalada por la comparación con una campaña previa afectada por condiciones climáticas adversas, mientras que parte del crecimiento industrial respondió a factores excepcionales registrados en marzo de 2025.

Uno de los casos señalados por el propio informe industrial del INDEC fue el de sustancias y productos químicos, que registró una suba interanual de 15,9 por ciento. El organismo explicó que el resultado estuvo condicionado porque “en marzo de 2025, las inundaciones que sufrió la localidad de Bahía Blanca afectaron severamente la actividad del polo petroquímico, debido a que provocaron la falta de suministro de gas natural a las principales plantas petroquímicas”.

La industria dejó de ser el motor

El Índice de Producción Industrial manufacturero (IPI) mostró en marzo una mejora de 5 por ciento interanual, aunque con desempeños heterogéneos. Entre los rubros que más incidieron en la suba aparecieron alimentos y bebidas, sustancias y productos químicos y madera, papel, edición e impresión. En varios casos, el incremento estuvo asociado a mayores exportaciones o a actividades ligadas al complejo agroindustrial.

El rubro de alimentos y bebidas creció 7,9 por ciento. El informe atribuyó parte del resultado a mayores ventas externas de productos elaborados y a un incremento en la captura de merluza. También registraron mejoras la molienda de oleaginosas, la elaboración de vino y la producción láctea.

En la industria automotriz, el desempeño volvió a mostrar diferencias entre el mercado externo y el interno. La fabricación de vehículos automotores avanzó 1,7 por ciento interanual, impulsada por exportaciones a Brasil. Según datos citados de ADEFA, “las ventas a concesionarios de automóviles y utilitarios nacionales presentan una caída de 37,9%”. El informe agregó que los vehículos nacionales representaron apenas el 29,9 por ciento del total comercializado en el primer trimestre.

Las ramas industriales más vinculadas a bienes de capital y consumo durable continuaron mostrando retrocesos. Las industrias metálicas básicas cayeron 10,1 por ciento interanual y la fabricación de maquinaria y equipo retrocedió 11,3 por ciento. También se registraron bajas en productos textiles, prendas de vestir, cuero y calzado y aparatos de uso doméstico. En siderurgia, la Cámara Argentina del Acero advirtió que “a la demanda interna debilitada, se suma la presión de las importaciones, particularmente de China”. El sector registró caídas en productos laminados y menores niveles de actividad en segmentos asociados a maquinaria agrícola y electrodomésticos.

La fabricación de maquinaria agropecuaria disminuyó 14,7 por ciento interanual, con menores niveles de producción y ventas de tractores, cosechadoras y pulverizadoras. También cayó 16,2 por ciento la producción de aparatos de uso doméstico, afectada por una menor fabricación de lavarropas y heladeras. La recuperación de la actividad, así, volvió a mostrar un patrón concentrado en sectores de elevada productividad pero con menor capacidad de absorción de empleo respecto de ramas manufactureras orientadas al mercado interno.