Caputo se reunió con Figueroa y Cornejo para avanzar en proyectos de infraestructura e inversiones

El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezó este miércoles encuentros de trabajo con los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Mendoza, Alfredo Cornejo, con el objetivo de avanzar en obras de infraestructura y proyectos de inversión. En la reunión con el mandatario neuquino también participó el ministro del Interior, Diego Santilli.

A través de sus redes sociales, Caputo destacó el encuentro y señaló que durante la reunión se firmaron las contragarantías correspondientes a financiamientos otorgados por el Banco Mundial y el BID.

Según explicó el funcionario, uno de los programas permitirá impulsar obras de infraestructura, mejorar la conectividad vial y avanzar en la regularización de barrios populares. De acuerdo con las estimaciones oficiales, el proyecto alcanzará de manera directa a más de 23 mil hogares y beneficiará indirectamente a más de dos millones de personas.

En relación con la segunda iniciativa, indicó que estará orientada al fortalecimiento de infraestructura resiliente, la generación de empleo vinculado al turismo y una mejor capacidad de respuesta frente a emergencias. Este plan impactará de forma directa en unas 290 mil personas y de manera indirecta en alrededor de 350 mil habitantes de la provincia.

Más tarde, durante el encuentro con Cornejo, el ministro analizó el impacto económico y laboral que tendrá el proyecto RIGI del Parque Solar El Quemado en Mendoza. En ese marco, afirmó que el emprendimiento representa más del 11% de la capacidad de energía solar instalada en el país y destacó que se trata del parque solar más grande de la Argentina.

Finalmente, Caputo sostuvo que la puesta en funcionamiento de este proyecto constituye un nuevo avance hacia una matriz energética más moderna, con potencial para impulsar el crecimiento tanto de la provincia como del país.

Caputo quiere convencer a los contadores del plan de inocencia fiscal

Caputo recibirá este jueves a representantes de contadores para convencerlos de que la Ley de Inocencia fiscal no implica ningún riesgo para quienes adhieran a la norma.

A la fecha esta iniciativa del Gobierno, que viene impulsando desde hace más de un año, no tiene la aceptación esperada por parte de los ahorristas.

La reticencia tiene como origen algunas advertencias de contadores y abogados acerca de los riesgos que puede acarrear inscribirse en este regimen. Caputo intentará despejar las dudas para que los contadores cambien su postura y recomienden la adhesión.

El Gobierno apuesta a esta herramienta para aceitar la actividad económica y apuntalar la reactivación sin la necesidad de una nueva emisión monetaria. Los profesionales aprovecharán la oportunidad para solicitar una prórroga en las declaraciones juradas de Ganancias.