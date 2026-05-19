Cómo seguir el Mundial 2026 desde tu iPhone

La app gratuita para iPhone te permite seguir el torneo al instante.

La app Apple Sports sumó nuevas funciones pensadas especialmente para el Mundial 2026 y ahora permite seguir grupos, resultados y momentos destacados en tiempo real desde el iPhone. La actualización busca convertir a la plataforma en una de las herramientas más completas para seguir el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Entre las novedades más importantes aparece una vista renovada de la fase de grupos, con información en vivo sobre posiciones, resultados y estadísticas de los 48 seleccionados participantes. Además, la aplicación incorpora seguimiento instantáneo de goles, tarjetas y otros eventos clave de cada partido. Según detalló Apple, el objetivo es ofrecer una experiencia más dinámica y simple para los fanáticos del fútbol durante el Mundial 2026.

Cómo funcionará el seguimiento de grupos y partidos

La actualización llega en un momento clave, cuando la expectativa por la próxima Copa del Mundo empieza a crecer a nivel global. El torneo marcará un cambio histórico para la FIFA, ya que será la primera edición con 48 selecciones y tendrá un formato ampliado con más partidos y grupos.

La app gratuita permite personalizar la experiencia para seguir equipos específicos y recibir notificaciones en tiempo real sobre resultados y cambios en las posiciones. También suma acceso rápido a estadísticas actualizadas y calendarios de partidos.

La actualización llega en un momento clave, a días de un nuevo Mundial de fútbol.

Otro punto destacado es que la plataforma integra una interfaz pensada para mostrar de manera más clara la evolución de cada grupo. Esto facilita el seguimiento de clasificaciones, desempates y posibles cruces de eliminación directa, algo especialmente importante en una competencia que tendrá más selecciones y encuentros que las ediciones anteriores.

Apple apuesta fuerte al contenido deportivo

La aplicación de Apple forma parte de la estrategia de la empresa para reforzar su presencia en contenidos deportivos y transmisiones en vivo. En los últimos años, la compañía avanzó fuerte en el segmento con acuerdos vinculados al fútbol y otras competencias internacionales.

Con esta actualización, Apple busca posicionar a Apple Sports como una alternativa rápida y centralizada para seguir toda la actividad del Mundial 2026 desde el celular, sin necesidad de cambiar entre distintas aplicaciones o plataformas.