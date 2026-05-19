La alianza militar avanza: el Comando Sur de EE.UU. ayudará a patrullar el Mar Argentino

La Armada argentina firmó este martes un acuerdo de cooperación con el Comando Sur de Estados Unidos para el patrullaje del Mar Argentino durante los próximos cinco años, es decir, tres años y medio más de lo que le queda a Javier Milei de mandato. El programa, bautizado formalmente como “Protección de los Bienes Comunes Globales”, incluye la entrega de equipamiento, entrenamiento y "apoyo para interceptar y neutralizar amenazas marítimas".

Según informó la embajada norteamericana en Buenos Aires, la propuesta busca mejorar la vigilancia "sobre una región sensible" para la economía argentina, especialmente afectada por la pesca ilegal y otras actividades que "avanzan contra la soberanía argentina" los recursos de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) en el Atlántico Sur. El acuerdo prevé "una cooperación sostenida" para "proteger" los recursos marítimos argentinos.

"La asociación comienza con la entrega de una cámara especializada a bordo de una aeronave dedicada a patrullar la zona marítima argentina. Este programa se expandirá durante los próximos cinco años con equipamiento avanzado, entrenamiento de élite y apoyo para interceptar y neutralizar amenazas marítimas", sostuvo el comunicado que publicó la Embajada norteamericana en sus redes sociales.

Además las autoridades estadounidenses anticiparon que, a lo largo de los cinco años que durará el convenio, se aportará el supuesto "equipamiento avanzado, entrenamiento especializado y apoyo operativo" para interceptar y neutralizar amenazas marítimas.

La firma del convenio

El acuerdo quedó formalizado mediante una Carta de Intención firmada por el contralmirante norteamericano Carlos Sardiello y el almirante argentino Juan Carlos Romay. Desde la delegación diplomática estadounidense destacaron que el documento comenzará con un marco de cooperación bilateral destinado a “defender los bienes comunes globales y fortalecer la seguridad regional”.

El acto simbólico de este martes quedó enmarcado a la suma de compromisos bilaterales entre ambos países, que contó en las últimas semanas con la visita a Buenos Aires del jefe del Comando de Operaciones Especiales Sur de los Estados Unidos, el contraalmirante Mark A. Schafer. Su llegada al país coincidió además con la llegada del portaaviones nuclear USS Nimitz y del destructor USS Gridley, ambos propiedad de la Marina estadounidense, los cuales fueron enviados para desarrollar ejercicios combinados en el mar argentino.