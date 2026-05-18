Liberaron a "El Chelo", el cantante del Grupo Green acusado de abuso sexual

Adrián Marcelo Torres Ruiz Díaz, más conocido como "El Chelo", había sido detenido por presunto abuso sexual de una tiktoker a principios de marzo. El líder del Grupo Green, una de las bandas de cumbia más populares en los '90, ya había sido condenado por violar a una niña en 2009, pero esta vez quedó en libertad, según informó su abogado este lunes.

El "Chelo" Torres había sido detenido en la madrugada del 12 de marzo en su domicilio, ubicado en la calle Ucrania al 4000, en Lanús Oeste luego de que Angélica Lilian Escalante -conocida en redes sociales como "Dulce Lilian"- lo denunciase por un presunto abuso sexual.

La mujer había indicado en su acusación que el músico la había acercado hasta su casa en auto y luego le pidió que se pasase al asiento de atrás del vehículo, donde la habría abusado sexualmente. Poco después, la mujer realizó la denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Justo y se inició una causa, caratulada como "abuso sexual con acceso carnal agravado".

La investigación

Durante la investigación, el abogado penalista Ignacio Barrios, representante de Escalante, realizó un pedido de prisión preventiva al considerar que existía un riesgo procesal y el músico permanecía en libertad durante la tramitación del caso. Sin embargo, según confirmó el letrado a Noticias Argentinas, aunque la causa continúa en trámite, el pasado tres de mayo Torres habría estado presente junto al Grupo Green en un evento realizado en el barrio porteño de La Boca. El abogado también indicó que la fiscal interviniente Lorena Pecorelli logró reunir distintas pruebas durante la investigación, entre las que se encuentran las cámaras de seguridad, chats, audios y prendas peritadas genéticamente.

La denuncia

Mientras se encontraban en el rodado, el músico le ofreció "sentarse en el asiento trasero para poder estar más cómodos, por lo que Torres se sienta atrás, bajándose los pantalones”. Según la denuncia presentada, tomó a la influencer "del cabello" con la intención de que le practique "sexo oral". Inmediatamente, la denunciante empujó al acusado, quien no desistió y se habría bajado los pantalones para penetrarla por la fuerza, según consignó Infobae. “¿Por qué lo hiciste? Te dije que no", le gritó. Luego de reportar lo sucedido, la mujer solicitó una restricción perimetral en contra del cantante, la cual le fue concedida.

La condena por abuso sexual contra una niña

Torres pasó cuatro años de prisión en abril de 2009, luego de que el Tribunal Criminal Oral Nº6 de Morón lo condenara por abusar de la hija de seis años de una seguidora, que lo había acobijado en su casa en un momento de crisis.

El músico fue condenado por estupro y abuso sexual simple, un hecho que el cantante siempre negó.