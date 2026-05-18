Jubilados: cómo obtener un 20% de descuento en vuelos por Argentina con Flybondi

Los jubilados pueden obtener rebajas para volar a diferentes destinos de Argentina y planificar escapadas o sus vacaciones de invierno más baratas. Se trata de una promoción de la aerolínea Flybondi que ofrece un 20% de descuento en pasajes para vuelos dentro del país.

La promoción es válida para todos aquellos jubilados de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) que compren sus vuelos. El descuento se aplica no solo a su pasaje, sino también al de un acompañante, independientemente de que sea jubilado o no.

Jubilados: cómo aprovechar el descuento de Flybondi en vuelos nacionales

Los jubilados pueden aprovechar la promoción de manera muy simple, aunque es clave saber que solo rige para vuelos de Flybondi dentro de Argentina. El paso a paso para aprovechar el descuento es el siguiente:

Llamar por teléfono al *3000, opción 1 y/o acercarse a una oficina de ventas de Flybondi, ubicadas en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza o Aeroparque Jorge Newbery. Son las únicas formas válidas de que rija el descuento. Al momento de realizar la compra, se le pedirá el número de CUIT del jubilado. Este se contrastará con los datos de la ANSES para confirmar la afiliación. Podés comprar los pasajes en cualquier fecha del año, ya que el 20% de descuento rige hasta vuelos del 31 de diciembre de 2026.

El descuento rige para comprar dos pasajes dentro del territorio argentino

Claves a recordar sobre el descuento a jubilados en pasajes de avión

Los pasajes debe pagarlos la persona jubilada y son intransferibles. Desde la aerolínea recuerdan que se pueden comprar dos pasajes con descuento y el requisito es que para uno de los boletos la persona jubilada figure como uno de los pasajeros, su acompañante puede tener cualquier edad y no tiene que estar afiliado.

Además, aclararon que el descuento no es acumulable con otras promociones como las de Club La Nación, Club Flybondi, Ultrapases.