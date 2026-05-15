Boleto gratuito para jubilados, pensionados y retirados: cómo sacar online el pase.

Los jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que viven en la Ciudad de Buenos Aires pueden acceder a un beneficio que les permite viajar gratis en todas las líneas de subte, todos los días y sin restricciones horarias. El pase se gestiona de manera online y funciona a través de BUEPP, la billetera virtual del Banco Ciudad.

La medida busca facilitar la movilidad de los adultos mayores y de quienes perciben haberes previsionales, permitiéndoles utilizar el servicio de subte sin costo. Además, quienes todavía no tengan cuenta en el Banco Ciudad podrán abrir una gratuita para acceder al beneficio. En un contexto de ajuste y aumento de las tarifas del transporte público, es una buena oportunidad para cuidar el bolsillo.

Jubilados, pensionados y retirados pueden viajar en subte sin pagar.

Quiénes pueden acceder al boleto gratuito de subte

El boleto gratuito de subte está destinado a personas jubiladas, pensionadas y retiradas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que cumplan con ciertos requisitos establecidos por el Gobierno porteño. Una vez aprobado el trámite, el beneficio se habilita para viajar gratis en todas las líneas de subte de la Ciudad. Para solicitarlo, es necesario:

Ser jubilado, pensionado o retirado de las Fuerzas Armadas o de Seguridad.

Tener domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.

Percibir ingresos de hasta 2,5 jubilaciones mínimas.

Cómo sacar online el pase para viajar gratis en subte

El trámite se realiza de forma completamente online a través de la plataforma TAD, utilizando el usuario y contraseña de la cuenta miBA. El paso a paso para hacer la solicitud es el siguiente:

Ingresar a TAD con los datos de la cuenta miBA. Completar el formulario disponible en la opción “Movilidad Porteña”. Cargar la certificación negativa de ANSES. Subir el recibo de haber jubilatorio o PUAM. Adjuntar comprobantes de ingresos adicionales, en caso de tenerlos. Completar la declaración jurada de ingresos dentro del formulario. Enviar la solicitud y esperar la confirmación oficial.

Recordamos que el trámite es 100% digital, por lo que no es necesario acudir a ninguna oficina del Gobierno de la Ciudad. Lo único que hay que hacer es presentar la documentación solicitada y seguir el paso a paso que detallamos más arriba. De esta forma, jubilados, pensionados y retirados pueden tener su pase y utilizarlo cada vez que tengan que viajar en la red de subtes de la Ciudad de Buenos Aires.