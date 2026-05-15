Hot Sale 2026: la mitad de las empresas vendió lo mismo que en tres semanas o más

La edición 2026 del Hot Sale cerró con una facturación total de $ 673 mil millones y más de seis millones de órdenes de compra. Bajo la modalidad digital, la mitad de las empresas declaró haber vendido lo mismo que en tres semanas bajo un ritmo habitual.

Según informó la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), las ventas registraron un crecimiento interanual del 19% respecto de la edición 2025, mientras que el ticket promedio alcanzó los $109.780, lo que representó una suba del 13%.

Durante los tres días del evento, el sitio oficial acumuló cerca de 10 millones de visitas y, de acuerdo con el relevamiento realizado entre las empresas participantes, "la mitad aseguró haber vendido en ese período el equivalente a tres semanas o más de operaciones habituales en comparación con abril", señaló CACE.

Hot Sale 2026: qué productos dominaron el mercado

El informe también reflejó la fuerte predominancia de las compras realizadas desde teléfonos celulares. El 93,4% de las operaciones se concretó a través de dispositivos móviles, frente a apenas un 6,6% efectuado desde computadoras de escritorio, una tendencia que reafirma el crecimiento del consumo digital desde smartphones. En términos geográficos, las ciudades con mayor participación durante el evento fueron Buenos Aires, Córdoba, Rosario, San Miguel de Tucumán y Salta.

El comportamiento de los usuarios mostró además una fuerte concentración de actividad durante la noche. Según los datos de la CACE, el mayor volumen de navegación y transacciones se registró a partir de las 18, con un pico máximo entre las 22 y las 23.

El presidente de la entidad, Andrés Zaied, destacó que el Hot Sale continúa siendo una "herramienta clave" para estimular las ventas y ampliar el alcance comercial de empresas y emprendedores. Además, sostuvo que esta edición volvió a confirmar la "creciente importancia" del comercio electrónico entre los consumidores argentinos.

Por otra parte, la edición 2026 también volvió a mostrar una mayor incorporación de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la experiencia de compra. Entre ellas se destacó Cybot, el asistente conversacional del evento, que permitió a los usuarios buscar productos, comparar promociones y resolver consultas en tiempo real.