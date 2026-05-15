Horóscopo del fin de semana 15 al 17 de mayo 2026: las predicciones de Mhoni Vidente para cada signo

Las predicciones de Mhoni Vidente para cada signo.

La reconocida astróloga y tarotista Mhoni Vidente difundió sus predicciones para el fin de semana del 15 al 17 de mayo de 2026. En ese sentido, la vidente detalló cuáles serán los días más favorables para cada signo y qué energías dominarán durante estas jornadas.

Cuáles serán los signos con más suerte este fin de semana

Según las predicciones de Mhoni Vidente, algunos signos tendrán jornadas especialmente favorables para tomar decisiones importantes, iniciar relaciones o resolver conflictos pendientes. Aries, Tauro, Cáncer y Libra encontrarán en el sábado su mejor momento energético, mientras que Leo, Sagitario, Capricornio y Piscis tendrán una fuerte influencia positiva desde el viernes.

Géminis, Virgo, Escorpio y Acuario, por otro lado, deberán apostar al domingo para concretar proyectos, cerrar acuerdos o aprovechar golpes de suerte inesperados. La astróloga sostuvo que estos días estarán atravesados por una “alineación favorable” para cuestiones económicas y vínculos personales.

Mhoni Vidente.

La lista completa de los días más favorables quedó conformada así:

Aries : sábado.

: sábado. Tauro : sábado.

: sábado. Géminis : domingo.

: domingo. Cáncer : sábado.

: sábado. Leo : viernes.

: viernes. Virgo : domingo.

: domingo. Libra : sábado.

: sábado. Escorpio : domingo.

: domingo. Sagitario : viernes.

: viernes. Capricornio : viernes.

: viernes. Acuario : domingo.

: domingo. Piscis: viernes.

Amor, dinero y cambios: las advertencias a algunos signos

Entre las predicciones más destacadas, Mhoni aseguró que Aries atravesará jornadas de “renovación emocional” y recomendó dejar atrás resentimientos para atraer prosperidad. Tauro, en cambio, tendrá oportunidades económicas ligadas a proyectos familiares y posibles negocios.

Para Libra y Escorpio, el foco estará puesto en el dinero y las relaciones afectivas. La astróloga habló de ingresos inesperados, golpes de suerte y encuentros sentimentales que podrían modificar el rumbo de las próximas semanas. Capricornio, por su parte, aparece como uno de los signos más beneficiados para viajes, trámites y cierres laborales.

Piscis recibirá un mensaje claro: bajar el estrés y evitar dramatizar conflictos cotidianos. Según Mhoni, será un fin de semana ideal para descansar, reconectar con la familia y ordenar prioridades personales.

Los colores que atraerán abundancia

Además de las predicciones habituales, la tarotista difundió cuáles serán los colores “mágicos” para potenciar la energía de cada signo durante el fin de semana. El rojo dominará para Aries, Cáncer, Leo y Sagitario; el azul favorecerá a Géminis, Acuario, Virgo y Piscis; mientras que Libra, Capricornio y Escorpio deberá apostar al amarillo para atraer prosperidad.